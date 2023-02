Vede una persona tentare di dare fuoco all’auto del cugino, spara in aria e lo fa fuggire

Ha visto una persona armeggiare dei pressi dell’autovettura del cugino e per farlo desistere ha sparato in aria.

È accaduto nella nottata appena trascorsa a Casarano, intorno all’1.30, dove, in Via Vittorio Emanuele, l’uomo, un imprenditore del settore alimentare, ha notato un uomo che tentava di dare fuoco alla macchina di proprietà del cugino e, per farlo desistere ha sparato due colpi di pistola.

Il gesto ha fatto sì che l’individuo desistesse dal compiere l’azione, scappando via.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia del posto che, non appena giunti, hanno ascoltato l’imprenditore e compiuto tutti i rilievi del caso allo scopo di dare il via alle indagini.

Il proprietario dell’autovettura, nel dicembre scorso, era stato vittima di atto intimidatorio, nel quale andarono distrutte la sua abitazione e le macchine di sua proprietà.