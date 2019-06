Morsi e colpi di scopa contro i figli: Madre indagata per maltrattamenti

Avrebbe maltrattato i figli con schiaffi, calci e morsi ed una 46enne leccese risulta indagata. In mattinata, presso il Tribunale per i minorenni, dinanzi al gip Giovanni Gallo, si è tenuto l’incidente probatorio. Sono stati ascoltati, attraverso la forma dell’ascolto protetto, entrambi i figli. Sia il maschietto 18enne (all’epoca dei fatti 13enne) che la sorella 16enne, i quali avrebbero confermato i modi autoritari della madre e il clima poco sereno che si respirava in famiglia.

L’inchiesta

I fatti contestati dal pubblico ministero Stefania Mininni si sarebbero verificati a partire dal febbraio del 2013, dopo la separazione della madre dal coniuge.

L’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia ai carabinieri, presentata dal figlio. Il ragazzo, in considerazione della convivenza difficile con la madre, avrebbe anche manifestato propositi suicidiari.

Diversi gli episodi contestati dalla Procura. Nello scorso settembre, la mamma avrebbe addirittura picchiato il figlio con una scopa. Non solo, poichè l’avrebbe anche graffiato e gli avrebbe dato dei morsi sul braccio, provocandogli delle lesioni.

L’indagata risponde delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ed è difesa dai legali Francesca Conte e Denise Berio.