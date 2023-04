Partecipa a una festa in spiaggia e rischia il coma etilico, 13enne finisce in ospedale

Avrebbe esagerato con l’assunzione di alcool che le ha provocato un malore e per questi motivi, una volta allertati i soccorsi è stata trasportata d’urgenze in ospedale.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a San Cataldo, dove, una ragazza che stava partecipando a una festa in spiaggia presso uno stabilimento balneare della marina di Lecce con diverse migliaia di giovani, si è sentita male. Questo ha fatto sì che immediatamente venisse lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno dapprima prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportare in codice rosso la giovanissima, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Una volta raggiunto il nosocomio salentino, la 13enne è stato ricoverata e sottoposta a tutti gli eccertamenti del caso ed è stato a seguito degli esami che è stati rilevato un tasso alcolemico che sfiorava il coma etilico.

Insieme al personale medico presso il luogo della festa sono arrivati anche gli agenti di Polizia della Questura di Lecce, a cui sono affidatele indagini perstabilire con esattezza come si siano svolti i fatti e accertare eventuali responsabilità.