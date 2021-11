Un caso positivo nel Palazzo di Città di Porto Cesareo, uffici comunali chiusi per la sanificazione

Sono giorni in cui si discute sull’utilità, o meno, del super green pass, che si assiste a numerose manifestazioni contro la decisione del Governo e intanto dal Sudafrica arriva la variante omicron, con un tasso di contagio molto alto. In tutto questo, da diversi giorni ha preso il via la campagna di vaccinazione per la terza dose.

Fortunatamente i numeri non sono quelli dello scorso anno, anche se, nell’ultima settimana i contagi sono aumentati e anche i ricoveri in reparto ordinario e in terapia intensiva e mentre da oggi il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla, nel Salento si registra un caso di positività di un dipendente che ha costretto alla chiusura degli uffici comunali.

È avvenuto a Porto Cesareo, dove, per la giornata di oggi, il Palazzo di Città, non sarà aperto per effettuare le operazioni di sanificazione della struttura.

“Gli uffici comunali resteranno chiusi per la giornata odierna al fine di effettuare una sanificazione di tutti gli ambienti”, ha affermato il Sindaco della località rivierasca, Silvia Tarantino.

“Come riportato nell’ordinanza appena pubblicata, una dipendente è risultata positiva al covid ed è pertanto necessario adottare tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza degli ambienti e delle persone.

Al fine di evitare inutili allarmismi, comunico che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati, la persona positiva è in buone condizioni di salute e chi doveva essere avvisato al fine di sottoporsi a tampone è stato informato.

Sarà mia premura farvi sapere quando sarà riaperto il Palazzo di Città”.