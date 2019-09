Vari tipi di droga e pistole dentro casa: 29enne di Surbo condannato a 3 anni e 8 mesi

Venne trovato in possesso di vari tipi di droga, tre pistole e munizioni nel dicembre scorso. Oggi, è arrivata la condanna a 3 anni ed 8 mesi per Valentino Nobile, 29enne, residente a Giorgilorio (frazione di Surbo). La sentenza è stata emessa dal gup Carlo Cazzella, al termine del rito abbreviato. Rispondeva di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In precedenza, il pm Maria Consolata Moschettini ha invocato la condanna a 5 anni.

L’imputato è assistito dall’avvocato Rita Ciccarese. Il legale, una volta depositate le motivazioni della sentenza potrebbe presentare ricorso in Appello.

L’arresto

Valentino Nobile venne arrestato il 29 dicembre scorso dagli agenti della Questura, al termine di una perquisizione domiciliare. La verifica ha permesso agli investigatori della squadra mobile di rinvenire tre pistole: una semiautomatica “Browing” mod 1906, cal. 6,35; una pistola semiautomatica “Bernardelli” mod. 68, cal. 6,35 e un revolver scacciacani modificato cal. 38 e perfettamente funzionante e 103 cartucce di vario calibro.

Sono stati scoperti, inoltre, più di 150 grammi di marijuana, circa quattro grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e due etti abbondanti di sostanza da taglio. Successivamente, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” .

Valentino Nobile è un volto noto alle cronache giudiziarie. In passato è stato condannato in via definitiva a 10 anni, dopo il maxi processo “Speed Drug”.