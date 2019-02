Morì dopo lo scontro tra due motocicli, 38enne di Spongano condannato per omicidio colposo

Arriva una sentenza di colpevolezza, al termine del processo con rito abbreviato sull’incidente tra due motocicli.

Il gup Giovanni Gallo ha condannato M.P., 38enne di Spongano, per il reato di omicidio colposo – seppur in concorso con la vittima- ad 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa). Il giudice ha anche disposto il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Si erano costituiti parti civili la moglie ed il figlio della vittima, un cittadino rumeno di 53 anni.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 4 luglio 2015 e si verificarono lungo la strada provinciale che collega Surano ad Andrano, in territorio di Spongano.

Dopo il violento impatto, entrambi i conducenti vennero ricoverati in ospedale. Le condizioni del cittadino rumeno si sarebbero ben presto aggravate, fino al decesso.

L’inchiesta

Inizialmente il P.M. Donatina Buffelli aveva richiesto ed ottenuto l’archiviazione. La difesa di parte civile (rappresentata dall’avvocato Rita Ciccarese) aveva ottenuto la riapertura delle indagini e del processo grazie ad una consulenza di parte.

Il Gup Gallo ha nominato un proprio CTU (Ing. Maurelli) che ha riconosciuto un concorso colposo: l’imputato era alla guida di una moto e non avrebbe rispettato il limite di velocità, mentre la vittima in scooter non avrebbe dato la precedenza all’altro mezzo.

L’imputato era assistito dall’avvocato Antonio Manco.