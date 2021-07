Rubò le offerte della chiesa e mentre fuggiva spintonò una fedele. Condannato a 2 anni e 4 mesi

Arriva la condanna per il “ladro sacrilego” accusato di avere rubato le offerte dalla chiesa di San Nicola a Tricase Porto.

Il gup Simona Panzera ha inflitto la pena di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa, nei confronti di Gaetano Magno, 77enne di Tricase. L’imputato, che rispondeva dei reati di rapina impropria e lesioni personali, potrà presentare ricorso in Appello.

Il giudice ha disposto anche il risarcimento del danno, in favore della parte civile, assistita dall’avvocato Stefano Bortone. Si tratta della fedele che venne spintonata da Magno, mentre fuggiva in bici con il maltolto.

I fatti risalgono al 12 luglio dello scorso anno. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.00, a seguito della segnalazione del furto di una somma in contanti, perpetrato presso la chiesa di “San Nicola” a Tricase Porto, i Carabinieri del Norm della Compagnia locale hanno rintracciato e tratto in arresto in flagranza di reato, Gaetano Magno.

Nello specifico l’uomo, accusato da alcuni testimoni oculari di avere forzato la cassetta delle offerte, è stato rintracciato dai militari, in sella alla propria bicicletta, lungo la strada che porta a Tricase e trovato in possesso di un sacchetto contenente la somma contante di 10,50 euro.

Il sopralluogo degli uomini della “Benemerita” presso il luogo di culto, ha consentito di rinvenire 1 tondino d’acciaio e altri oggetti metallici utilizzati dal 77enne.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Gregorio Magno venne però liberato il giorno stesso.