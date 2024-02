Irregolarità nella gestione dei fondi dell’associazione “Antiracket Salento”? Ex Presidente condannata a 15 anni 

Arrivano 10 condanne e diverse assoluzioni al termine del processo sulle presunte irregolarità nella gestione dei fondi dell’associazione Antiracket Salento, in cui erano coinvolti imprenditori, politici, avvocati e funzionari comunali.

I giudici della seconda sezione collegiale (presidente Cinzia Vergine, a latere Bianca Todaro e Natasha Mazzone), nella tarda serata di ieri, hanno inflitto: 15 anni di reclusione per Maria Antonietta Gualtieri, 68 anni, di Lecce, Presidente dell’associazione Antiracket Salento, all’epoca dei fatti (chiesti 18 anni). Non solo anche anni 8 anni e 3 mesi per Giuseppe Naccarelli, 54 anni, di Veglie, ex dirigente dell’ufficio Patrimonio (12 anni) e 8 anni e 6 mesi per Pasquale Gorgoni, 68enne, di Cutrofiano, ex coordinatore dello stesso ufficio di Palazzo Carafa (11 anni).

I giudici hanno inoltre inflitto: 2 anni e 1 mese a Marco Fasiello, 46 anni, di Lecce, figlio della Gualtieri (3 anni); 3 anni e 9 mesi per l’imprenditore Giancarlo Saracino, 70 anni, di Lecce (chiesti 4 anni e 6 mesi); 1 anno 7 mesi per Maurizio Vetere, 64 anni, nato a Taranto e residente a Nardò (2 anni) e Paolo Rollo, 66 anni, di Lecce, rispettivamente dirigente ed impiegato dell’Ufficio Patrimonio (4 anni); 3 anni per Giovanni De Matteis; 1 anno e 1 mese per il consulente del lavoro non organico all’associazione, Francesco Lala, 44enne di Leverano (3 anni e 6 mesi).

Infine, condanna a 300 quote e la confisca delle somme in sequestro, per le società: All Energy con sede a Cellino San Marco; South Production; Yltour e My Italy Consulting s.r.l. tutte con sede a Lecce ed a 500 quote per Saracino Costruzioni s.r.l.

L’ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, è stata riqualificata in corruzione per l’esercizio della funzione, quindi nella cosiddetta corruzione “impropria”.

Va detto però che per gli stessi imputati sono arrivate anche assoluzioni parziali e proscioglimenti per prescrizione riguardo alcuni capi d’accusa.

Inoltre, per i principali imputati sono disposte una serie di pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Al termine del processo i giudici hanno disposto il risarcimento del danno in separata sede per le parti civili, tra cui comparivano il Ministero dell’Interno, il Comune di Lecce (provvisionale di 6mila euro), l’associazione Antiracket Lecce e Tars e due ex dipendenti.

Assolto, invece, Attilio Monosi, 53 anni di Lecce, ex assessore al Bilancio, per il quale il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni. Assoluzione anche per Pierantonio Cicirillo, 60 anni, di Lecce e Fabrizio Natale, 47 anni, di Lecce (chiesto 1 anno per entrambi), professionisti incaricati, secondo la Procura, di fornire falsa documentazione. Assolti anche: Vincenzo Specchia, 70enne di Galatina; Maria Marzia Di Mastrogiovanni, 47enne di Leverano e Marcella Lezzi, 79 anni di Sannicola. Non luogo a procedere per prescrizione per Maria Carmela Picciolo, 55enne di Gallipoli; Pierfilippo Centonze, 55 anni di Novoli; Marco Centonze, 48enne di Carmiano e Francesco Cavallo, 43 anni, di San Cesario.

La Gualtieri rispondeva delle accuse di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, concussione, falso ideologico e materiale, millantato credito. Non solo, anche di associazione a delinquere nel ruolo di capo, ma anche di promotore assieme a Giuseppe Naccarelli e Pasquale Gorgoni.

Riguardo la posizione di Attilio Monosi, la Procura contestava le accuse di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e peculato, in merito ai lavori di ristrutturazione della sede di Lecce dell’associazione Antiracket, affidati alla ditta Saracino. Come detto, al termine del processo, Monosi è stato assolto con formula piena.

In una scorsa udienza si è tenuta la requisitoria del pm Massimiliano Carducci.

Inizialmente, erano 23 le persone sul banco degli imputati, ma già in precedenza il collegio ha accolto le richieste di difesa e pubblica accusa, dichiarando per alcuni episodi contestati fino al 2012, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Inoltre, altri imputati sono stati già giudicati con rito abbreviato o hanno patteggiato la pena.

Va detto che nel maggio del 2017 vennero eseguite quattro misure cautelari e sette interdittive dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, richieste dai pm Massimiliano Carducci e Roberta Licci, su ordinanza del gip Giovanni Gallo.

Il collegio difensivo

Gli imputati sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati: Amilcare Tana, Riccardo Giannuzzi, Luigi Covella, Giuseppe Milli, Luigi e Roberto Rella, Stefano De Francesco, Anna Grazia Maraschio, Carlo Sariconi, Andrea Conte, Francesco De Iaco, Cesario Vito Del Cuore, Paolo D’Amico, Sandro Caforio, Francesco Spagnolo, Andrea Sambati, Giuseppe Romano, Paolo Spalluto, Francesco Galluccio Mezio, Francesca Conte, Viola Messa, Marco Pezzuto, Paolo Pagliara, Riccardo Rodelli, Daniele Cataldi, Lavinia Gala, Carlo Congedo, Cristiano Solinas, Alessandro Troso, Giuseppe Fornari, Antonella Lillo, Romeo Russo, Manfredo Fiormonti.

I legali, una volta depositate le motivazioni, entro 90 giorni, potranno presentare ricorso in Appello.