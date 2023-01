Pedinava l’ex amante, dopo la fine della relazione. Condannato a oltre 2 anni per stalking

L’uomo avrebbe seguito l’ex amante nei suoi spostamenti anche quando si recava fuori dal paese. E in una circostanza, secondo l’accusa, transitava nei pressi della sua abitazione, incurante della presenza del marito. E poi, l’avrebbe seguita prima in macchina e poi a piedi, fino a che la donna non entrava in chiesa. Ed è accusato anche di averla pedinata fino a casa di un’amica della figlia. Non solo, poiché, in un’altra circostanza, l’avrebbe anche attesa fuori dalla caserma dei carabinieri, dove la donna si era recata per sporgere denuncia.