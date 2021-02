Aggredisce e rapina una prostituta in due occasioni, arriva la condanna a 4 anni per un operaio

Arriva la condanna per un operaio accusato di aver derubato in due occasioni, una prostituta.

Il gup Marcello Rizzo, al termine dell’abbreviato, ha inflitto la condanna a 4 anni, per S. M., 45 anni originario di Casarano, per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

La 30enne, vittima delle due violente rapine, si è costituita parte civile con l’avvocato Raffaele Benfatto. Ed in suo favore il giudice ha disposto il risarcimento del danno di 10 mila euro.

L’imputato è assistito dall’avvocato Michele Bonsegna e potrà ricorrere in Appello.

Il primo episodio risale al 10 marzo del 2019. S.M., dopo essersi recato con la prostituta in una località appartata nei pressi di Galatina per consumare un rapporto sessuale, la derubava. Una volta scesi dalla macchina, l’uomo sferrava uno schiaffo alla donna e si impossessava della sua borsa, contenente tra le altre cose, la somma di 950 euro. A quel punto fuggiva via, lasciando la prostituta a piedi.

Invece, il 1 maggio di due anni fa, S.M. si recava in località Torre Pinta a Galatina. La prostituta si trovava sul ciglio della strada, seduta su una sedia. L’uomo la strattonava, si impossessava della borsa contenente 500 euro e scappava via con la macchina.