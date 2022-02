Molestò una 15enne, dopo averla condotta in campagna. 53enne condannato a 2 anni con rito abbreviato

Era accusato di avere portato in giro con lo scooter una 15enne e di averla baciata e palpeggiata alle gambe, dopo essersi appartato con lei in una stradina di campagna.

Un 53enne di un paese del Basso Salento, “amico di famiglia” della vittima, è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione per violenza sessuale (in relazione all’ipotesi di minore gravità), con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sentenza è stata emessa dal gup Sergio Tosi, al termine del processo con rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo).

Il giudice ha anche disposto l’interdizione dai pubblici uffici per 1 anno e l’interdizione perpetua dalle strutture pubbliche frequentate da minori. Inoltre, è stata revocata la misura del divieto di avvicinamento alla ragazza.

L’imputato è stato assolto, “perché il fatto non sussiste” da altri due episodi di atti sessuali, avvenuti nei primi giorni di luglio del 2020.

È assistito dall’avvocato Simone Viva che potrà presentare ricorso in Appello, appena verranno depositate le motivazioni.

I familiari della vittima erano assistiti dagli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto.

Il pm Giorgia Villa, al termine della requisitoria aveva invocato la condanna a 4 anni di reclusione.

L’episodio per il quale è arrivata la condanna, risale al 10 luglio del 2020. Il 53enne, dopo averla invitata a fare un giro in scooter, abusava della ragazzina in una stradina di campagna, costringendola a subire baci e palpeggiamenti alle gambe.

Venivano contestati altri due episodi, per i quali l’imputato è stato assolto.

Il 53enne venne anche arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, guidati dal vice questore Salvatore Federico, in esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip Simona Panzera, su richiesta del pm Alessandro Prontera.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia-querela presentata dal padre della ragazza.