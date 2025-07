Mobbing verso una funzionaria comunale? Condannato per stalking l’ex sindaco di Sannicola

Arriva la condanna ad 1 anno di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per l’ex sindaco di Sannicola, Cosimo Piccione (raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un’altra vicenda giudiziaria), per un presunto caso di mobbing ai danni dell’ex funzionaria comunale del settore Urbanistica.

La sentenza è stata emessa oggi dai giudici della seconda sezione collegiale che lo hanno condannato per stalking, poiché il reato di maltrattamenti è stato così riqualificato. Piccione è stato, inoltre, condannato al risarcimento in separata sede, verso l’ex responsabile del settore Urbanistica, che si era costituita parte civile con l’avvocato Luigi Covella.

Cosimo Piccione, difeso dall’avvocato Luigi Corvaglia, potrà fare ricorso in Appello.

In una scorsa udienza, la Procura aveva chiesto la condanna ad 3 anni e 8 mesi.

I giudici hanno disposto l’assoluzione dal reato di stalking per l’ex segretaria comunale, Loredana Campa, di Alezio e per l’allora consigliere Comunale, Giuseppe Monteduro di Sannicola. L’ex sindaco ed i componenti, all’epoca dei fatti, della giunta comunale di Sannicola, tra i quali compariva anche Gianpaolo Miglietta di Tuglie (arrestato e finito ai domiciliari per l’altra inchiesta), ex responsabile del settore urbanistica.

Le indagini presero il via dalla denuncia dell’ingegnera. E finirono sotto inchiesta, sindaco e componenti della giunta comunale che avrebbero adottato i provvedimenti di “demansionamento” a carico dell’ingegnera (tutti firmatari della delibera di giunta del 13 luglio 2014). Secondo la Procura, si sarebbe privilegiato il criterio dell’ordine alfabetico nella scelta del responsabile per l’Urbanistica. Non solo, poiché Piccione, Monteduro e Campa avrebbero messo in atto una serie di condotte vessatorie e discriminatorie, per emarginarla dall’ambiente di lavoro. In che modo? Attraverso provvedimenti amministrativi illegittimi e procedimenti disciplinari a suo carico.

Invece, il solo Miglietta era accusato di avere tardivamente comunicato un errore nel calcolo del contributo di costruzione per una pratica edilizia.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Luigi, Alberto, Arcangelo Corvaglia, Luigi e Roberto Rella, Alessandro Distante.

Come detto varie accuse sono cadute al termine del processo.