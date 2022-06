Furti nei cantieri e nelle abitazioni del Basso Salento. Condannati a sette anni

Patteggiano la pena i due imputati accusati di furti nelle abitazioni e di gasolio dai cantieri. Il gup Sergio Tosi, nelle scorse ore, ha condannato Alessandro Peluso, 33enne di Salve a 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione e Walter Vantaggio, 37enne di Presicce- Acquarica, a 3 anni, 9 mesi, 10 giorni.

Il giudice ha accolto l’istanza di patteggiamento dell’avvocato David Alemanno.

Peluso e Vantaggio furono arrestati in flagranza (ai domiciliari) nel dicembre del 2021 per un furto di circa 6mila litri di gasolio da un cantiere. In seguito emersero le loro responsabilità anche in due furti (uno tentato) commessi a Torre Vado e Patù e furono raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Secondo quanto ricostruito dal pm Donatina Buffelli, il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso. I due una volta all’interno dei cantieri, tramite un tubo in gomma, si sarebbero impossessati di ingenti quantità di gasolio, prelevandole dai mezzi meccanici.

Ora hanno patteggiato la pena e chiuso il conto con la giustizia.