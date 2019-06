Lucio in aula abbassa lo sguardo, la mamma di Noemi: “io devo andare a testa alta per mia figlia, lui no”

Non ci può essere soddisfazione per una condanna, se Noemi non c’è più. Nessuna pena potrà riportare in vita la studentessa di Specchia, uccisa dal suo fidanzato che ora dovrà scontare in carcere 18 anni e 8 mesi. Lo ha ribadito, ancora una volta, mamma Imma al termine del processo di appello che ha confermato in toto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale dei Minori.

Nessuno sconto di pena per Lucio Marzo, quindi, tornato a sedere sul banco degli imputati. Nessuna attenuante. Il 18enne di Montesardo era presente in aula e quando ha incrociato gli occhi della famiglia di Noemi per pochi secondi ha abbassato lo sguardo. «Deve sempre fare così – ha dichiarato Imma – io non abbasserò mai la testa perché sono la mamma di un angelo che non c’è più e chiedo giustizia per mia figlia».

Era nell’aria, ma non era una sentenza scontata. I giudici, ad esempio, avrebbero potuto accogliere le istanze presentate dall’avvocato di Marzo, Luigi Rella che aveva chiesto una nuova perizia psichiatrica, la messa alla prova e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Richieste, poi, respinte.

«Sono state ore un po’ di tensione, ma io me lo sentivo che sarebbe andata così. Io mi sono affidata a Noemi, lei è sempre con me e questa mattina mi ha detto “mamma stai tranquilla”» ha concluso Imma Rizzo. La battaglia giudiziaria per cercare la verità, per sapere cosa realmente è accaduto quella mattina del 3 settembre non è ancora finita. «Ci sono tanti lati oscuri in questa vicenda che devono essere chiariti», ha dichiarato ai microfoni al termine del processo.

Il riferimento è all’indagine della Procura di Lecce che sta cercando di capire se qualcuno ha aiutato Lucio a ‘nascondere’ l’omicidio. I genitori di Noemi, infatti, sono convinti che il ragazzo non può aver fatto tutto da solo.