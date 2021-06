Lecce, confezionava la droga in auto per venderla ai clienti: arrestato un 46enne

Confezionava la droga in auto per venderla ai clienti, lontano da occhi indiscreti ma qualcosa è andato storto. Nella tarda serata del 24 giugno gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne leccese.

È stato durante il servizio di controllo che gli agenti hanno intercettato il venditore nei pressi di un bar. Gli uomini in divisa, infatti, giunti di sera nel quartiere “Salesiani” di Lecce, hanno notato un’auto parcheggiata all’esterno di un bar. All’interno del mezzo c’era un uomo, I. S., che parlava con un’altra persona. Quando si è accorto della presenza dei poliziotti, l’uomo è sceso dall’auto per allontanarsi ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che l’hanno trovato in possesso di un involucro di colore bianco.

All’interno del pacchetto c’era della cocaina, mentre nell’abitacolo dell’auto gli uomini in divisa hanno trovato altre quattro dosi, di cui due in corso di confezionamento, per un totale di 3,10 grammi. Sempre nell’auto, gli agenti hanno rinvenuto 130,00 euro, provento dell’attività di spaccio, e materiale utile per il confezionamento.

L’uomo confezionava “la merce” in auto e la cedeva in maniera veloce, presumibilmente anche ai clienti dell’esercizio pubblico. Lo stesso veniva pertanto tratto in arrestato e, su disposizione del P.M. di turno della locale Procura della repubblica, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.