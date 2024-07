Era un immobile della criminalità, ora sarà della Guardia Costiera di Porto Cesareo

Una cerimonia ufficiale per consegnare alla Guardia Costiera un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Sarà usato dall’Ufficio Locale marittimo di Torre Cesarea, sempre impegnato, soprattutto nella stagione estiva, a tutela della sicurezza della vita umana in mare, della navigazione e dei preziosi habitat marini e costieri, che caratterizzano ed esaltano la bellezza di una delle località più affascinanti del Salento.

Un segno tangibile dell’impegno per la legalità

La consegna dell’immobile rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata e un rafforzamento della presenza dello Stato nel Salento. Grazie alla sinergia con le istituzioni locali, la Guardia Costriera portà rafforzare la sua presenza sul territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.

Alla cerimonia ha partecipato il Direttore Marittimo, Contrammiraglio Vincenzo Leone e il Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, Capitano di Vascello Francesco Perrotti, la Sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino, il Responsabile dell’Agenzia del Demanio di Lecce-Brindisi, Vincenzo Petracca, il Titolare dell’Ufficio, 1°Maresciallo Antonio Iacovelli e i Comandanti delle locali forze dell’ordine.

L’Ammiraglio Leone, da sempre particolarmente attento e presente su tutte le realtà che interessano i Comandi costieri e le peculiarità costiere tipiche di ogni territorio marittimo e naturalistico di sua competenza, anche in piena stagione balneare ricca di impegni istituzionali, non è voluto mancare al taglio del nastro di consegna di questo immobile in località Torre Lapillo, con un grande plauso all’iniziativa da parte della civica Amministrazione.

La consegna dell’immobile confiscato alla Guardia Costiera è un segnale di speranza e di riscatto per il Salento. Un bene sottratto alla criminalità organizzata diventa un presidio di legalità e sicurezza a beneficio della collettività.