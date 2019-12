È corsa agli acquisti natalizi, anche on-line. Ma la truffa è dietro l’angolo: i consigli della Polizia

Da qualche giorno ha preso il via la corsa agli ultimi acquisti di Natale e in tanti, nella speranza di trovare i doni da omaggiare alle persone care a un prezzo inferiore rispetto a quello esposto negli esercizi commerciali, spesso si affida allo shopping on-line. Sfortunatamente, come recita l’adagio “non è tutto oro quello che luccica” e spesso ci si trova a dover fare i conti con vere e proprie truffe: articoli acquistati e mai giunti a destinazione, per fare un solo esempio.

I dati della Polizia Postale parlano chiaro, nella sola regione Puglia, le truffe on-line sono state 1138 di cui 104 sono le vittime over 65 e 3 i minori, queste hanno portato alla denuncia di 286 persone, per un importo di oltre due milioni di euro; 271, invece, sono state le utilizzazioni illecite di codici/addebiti fraudolenti su conti e carte, per un importo di oltre 253mila euro e 28 gli episodi di Phishing, la truffa con la quale si cerca di ingannare l’utente per risalire alle informazioni riguardanti i codici bancari.

I dati riportati rendono evidente che si tratta di fenomeni che crescono parallelamente all’aumento dell’utilizzo della rete da parte di un numero sempre crescente di utenti. L’azione di contrasto, portata avanti incessantemente, deve essere affiancata da un’azione informativa preventiva, che la Polizia Postale mette a disposizione fornendo indicazioni e consigli.

Un opuscolo informativo

Per questo motivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni è scesa in campo con un opuscolo che offre alcuni consigli utili e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di Polizia di Stato on line e sulle relative pagine facebook e twitter.

I consigli della Polizia

A ogni modo tanti sono i consigli per gli utenti che intendano effettuare gli acquisti on-line, suggerimenti che sono racchiusi in queste dieci regole: