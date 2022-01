Covid, 23.488 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune

Sono 23.488 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 25.881. Quella prima 18.893. Quella prima ancora 8.023. I pazienti in Ospedale sono 121, di cui 14 in rianimazione. Una settimana fa erano 101.

Il numero dei ricoveri è scritto nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

Clicca qui per leggere il report completo che illustra anche il trend settimanale del rapporto positivi/casi testati. A tal proposito, la Asl tiene a ricordare ai cittadini che i tamponi rapidi fatti in casa, i cosiddetti ‘fai da te’, non hanno utilità ai fini dell’avvio dell’iter di sorveglianza sanitaria gestito dal Dipartimento di Prevenzione e dai Medici di medicina generale.

Occorre fare riferimento alle Farmacie, ai Laboratori accreditati e ai Centri tamponi ASL (in questo caso esclusivamente con prenotazione e appuntamento ricevuto da parte del Medico di Medicina generale o dal Dipartimento di Prevenzione).

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Ecco il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino:

Alessano 123

Alezio 168

Alliste 191

Andrano 101

Aradeo 208

Arnesano 126

Bagnolo del Salento 51

Botrugno 85

Calimera 161

Campi Salentina 305

Cannole 41

Caprarica di Lecce 41

Carmiano 386

Carpignano Salentino 116

Casarano 431

Castri di Lecce 65

Castrignano dei Greci 91

Castrignano Del Capo 116

Cavallino 483

Collepasso 122

Copertino 836

Corigliano d’Otranto 153

Corsano 131

Cursi 119

Cutrofiano 201

Diso 44

Gagliano del Capo 128

Galatina 657

Galatone 402

Gallipoli 655

Giuggianello 30

Giurdignano 29

Guagnano 160

Lecce 3.023

Lequile 330

Leverano 534

Lizzanello 396

Maglie 410

Martano 186

Martignano 43

Matino 255

Melendugno 352

Melissano 173

Melpignano 49

Miggiano 79

Minervino di Lecce 113

Monteroni di Lecce 630

Montesano salentino 63

Morciano di Leuca 43

Muro Leccese 154

Nardò 889

Neviano 120

Nociglia 39

Novoli 176

Ortelle 37

Otranto 127

Palmariggi 38

Parabita 258

Patù 36

Poggiardo 197

Presicce-Acquarica 271

Racale 380

Ruffano 248

Salice Salentino 229

Salve 97

Sanarica 72

San Cesario di Lecce 294

San Donato di Lecce 253

Sannicola 160

San Pietro in Lama 144

Santa Cesarea Terme 53

Scorrano 236

Seclì 26

Sogliano Cavour 76

Soleto 152

Specchia 142

Spongano 99

Squinzano 424

Sternatia 55

Supersano 149

Surano 39

Surbo 637

Taurisano 382

Taviano 428

Tiggiano 74

Trepuzzi 440

Tricase 432

Tuglie 137

Ugento 361

Uggiano La Chiesa 82

Veglie 490

Vernole 177

Zollino 66

San Cassiano 38

Castro 50

Porto Cesareo 180

Temporaneamente presenti 209

Totale salentini alle prese con il virus 23.488

Nessun comune è covid-free.

I ricoveri

Sono i positivi al Covid che hanno bisogno di cure in Ospedale. Al Vito Fazzi di Lecce sono 58 i pazienti ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 35 nel reparto Malattie Infettive. 14 i pazienti in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti:

Ciclo completo 2,25

I^ dose 8,18

Popolazione non vaccinata 22,50

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose il cosiddetto “richiamo” e la terza dose, distribuiti in base al Comune di residenza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.622.631 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 638.316 prime dosi, 601.628 seconde dosi, 21.336 monodose e 361.351 terze dosi.