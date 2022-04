Covid, 21.778 attuali positivi in provincia di Lecce. I casi comune per comune nel report della Asl

Sono 21.778 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 24.295. Quella prima 19.362. I pazienti in Ospedale sono 119, di cui 10 in rianimazione. Sette giorni fa erano 111

Il numero dei ricoveri è scritto nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune. Per leggere il report della Asl clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Alessano 1.395 casi da inizio pandemia, 208 casi attuali

Alezio 1.319 casi da inizio pandemia, 181 casi attuali

Alliste 1.421 casi da inizio pandemia, 202 casi attuali

Andrano 985 casi da inizio pandemia, 159 casi attuali

Aradeo 1.907 casi da inizio pandemia, 340 casi attuali

Arnesano 1.012 casi da inizio pandemia, 78 casi attuali

Bagnolo Del Salento 355 casi da inizio pandemia, 34 casi attuali

Botrugno 578 casi da inizio pandemia, 58 casi attuali

Calimera 1.365 casi da inizio pandemia, 145 casi attuali

Campi Salentina 2.235 casi da inizio pandemia, 264 casi attuali

Cannole 447 casi da inizio pandemia, 43 casi attuali

Caprarica Di Lecce 406 casi da inizio pandemia, 57 casi attuali

Carmiano 2.977 casi da inizio pandemia, 329 casi attuali

Carpignano Salentino 778 casi da inizio pandemia, 100 casi attuali

Casarano 4.719 casi da inizio pandemia, 745 casi attuali

Castri’ Di Lecce 487 casi da inizio pandemia, 44 casi attuali

Castrignano Dei Greci 765 casi da inizio pandemia, 92 casi attuali

Castrignano Del Capo 1.050 casi da inizio pandemia, 143 casi attuali

Cavallino 3.375 casi da inizio pandemia, 419 casi attuali

Collepasso 1.178 casi da inizio pandemia, 117 casi attuali

Copertino 5.054 casi da inizio pandemia, 440 casi attuali

Corigliano D’otranto 1.207 casi da inizio pandemia, 189 casi attuali

Corsano 1.251 casi da inizio pandemia, 227 casi attuali

Cursi 939 casi da inizio pandemia, 83 casi attuali

Cutrofiano 1.917 casi da inizio pandemia, 345 casi attuali

Diso 479 casi da inizio pandemia, 55 casi attuali

Gagliano Del Capo 1.103 casi da inizio pandemia, 163 casi attuali

Galatina 5.561 casi da inizio pandemia, 862 casi attuali

Galatone 3.579 casi da inizio pandemia, 592 casi attuali

Gallipoli 4.886 casi da inizio pandemia, 581 casi attuali

Giuggianello 219 casi da inizio pandemia, 31 casi attuali

Giurdignano 486 casi da inizio pandemia, 74 casi attuali

Guagnano 1.112 casi da inizio pandemia, 99 casi attuali

Lecce 21.945 casi da inizio pandemia, 2.187 casi attuali

Lequile 2.170 casi da inizio pandemia, 214 casi attuali

Leverano 3.035 casi da inizio pandemia, 286 casi attuali

Lizzanello 3.171 casi da inizio pandemia, 343 casi attuali

Maglie 3.067 casi da inizio pandemia, 428 casi attuali

Martano 1.821 casi da inizio pandemia, 177 casi attuali

Martignano 348 casi da inizio pandemia, 49 casi attuali

Matino 2.759 casi da inizio pandemia, 346 casi attuali

Melendugno 2.399 casi da inizio pandemia, 328 casi attuali

Melissano 1.628 casi da inizio pandemia, 223 casi attuali

Melpignano 427 casi da inizio pandemia, 84 casi attuali

Miggiano 801 casi da inizio pandemia, 113 casi attuali

Minervino Di Lecce 825 casi da inizio pandemia, 76 casi attuali

Monteroni Di Lecce 3.318 casi da inizio pandemia, 255 casi attuali

Montesano Salentino 677 casi da inizio pandemia, 91 casi attuali

Morciano Di Leuca 577 casi da inizio pandemia, 132 casi attuali

Muro Leccese 962 casi da inizio pandemia, 96 casi attuali

Nardo’ 6.556 casi da inizio pandemia, 816 casi attuali

Neviano 907 casi da inizio pandemia, 112 casi attuali

Nociglia 480 casi da inizio pandemia, 89 casi attuali

Novoli 1.892 casi da inizio pandemia, 235 casi attuali

Ortelle 454 casi da inizio pandemia, 74 casi attuali

Otranto 1.271 casi da inizio pandemia, 152 casi attuali

Palmariggi 291 casi da inizio pandemia, 50 casi attuali

Parabita 1.916 casi da inizio pandemia, 281 casi attuali

Patu’ 312 casi da inizio pandemia, 41 casi attuali

Poggiardo 1.369 casi da inizio pandemia, 244 casi attuali

Presicce-Acquarica 2.077 casi da inizio pandemia, 232 casi attuali

Racale 2.757 casi da inizio pandemia, 432 casi attuali

Ruffano 2.443 casi da inizio pandemia, 293 casi attuali

Salice Salentino 1.790 casi da inizio pandemia, 157 casi attuali

Salve 869 casi da inizio pandemia, 103 casi attuali

Sanarica 365 casi da inizio pandemia, 32 casi attuali

San Cesario Di Lecce 2.141 casi da inizio pandemia, 207 casi attuali

San Donato Di Lecce 1.392 casi da inizio pandemia, 191 casi attuali

Sannicola 1.094 casi da inizio pandemia, 139 casi attuali

San Pietro In Lama 880 casi da inizio pandemia, 98 casi attuali

Santa Cesarea Terme 517 casi da inizio pandemia, 101 casi attuali

Scorrano 2.117 casi da inizio pandemia, 219 casi attuali

Secli’ 468 casi da inizio pandemia, 46 casi attuali

Sogliano Cavour 820 casi da inizio pandemia, 130 casi attuali

Soleto 1.165 casi da inizio pandemia, 143 casi attuali

Specchia 1.181 casi da inizio pandemia, 158 casi attuali

Spongano 780 casi da inizio pandemia, 124 casi attuali

Squinzano 3.113 casi da inizio pandemia, 284 casi attuali

Sternatia 424 casi da inizio pandemia, 80 casi attuali

Supersano 1.053 casi da inizio pandemia, 128 casi attuali

Surano 300 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

Surbo 4.073 casi da inizio pandemia, 304 casi attuali

Taurisano 3.216 casi da inizio pandemia, 313 casi attuali

Taviano 2.877 casi da inizio pandemia, 343 casi attuali

Tiggiano 587 casi da inizio pandemia, 91 casi attuali

Trepuzzi 3.354 casi da inizio pandemia, 381 casi attuali

Tricase 4.060 casi da inizio pandemia, 627 casi attuali

Tuglie 1.007 casi da inizio pandemia, 138 casi attuali

Ugento 2.603 casi da inizio pandemia, 301 casi attuali

Uggiano La Chiesa 902 casi da inizio pandemia, 102 casi attuali

Veglie 2.949 casi da inizio pandemia, 302 casi attuali

Vernole 1.417 casi da inizio pandemia, 138 casi attuali

Zollino 415 casi da inizio pandemia, 85 casi attuali

San Cassiano 463 casi da inizio pandemia, 55 casi attuali

Castro 420 casi da inizio pandemia, 56 casi attuali

Porto Cesareo 1.532 casi da inizio pandemia, 127 casi attuali

Temporanem. Presenti 1.518 casi da inizio pandemia, 55 casi attuali

Totali 18.1143 casi da inizio pandemia, 21.778 casi attuali

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 119. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina sono 21 i pazienti ricoverati in medicina interna. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 10 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 53 in Pneumologia del Dea e 35 nel reparto di Malattie Infettive.