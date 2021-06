Bollettino Covid, 90 casi positivi in Puglia. 24 in provincia di Lecce

È la «variante delta» la sorvegliata speciale in Puglia, dove i numeri legati alla pandemia confermano le ultime tracce di una terza ondata che ha messo in difficoltà il sistema sanitario della regione. L’obiettivo, come confermato dal Governatore Michele Emiliano in una intervista a Sky Tg24, è evitare che diventi prevalente e che possa, quindi, scatenare un incremento dei contagi con l’arrivo dell’autunno. Al momento, i casi di variante indiana confermati sarebbero 25, tutti legati ai focolai già scoperti e monitorati. Certo è che non bisogna abbassare la guardia.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, su 6844 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 90 casi positivi. Così divisi: 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.597.073 test. 235.823 sono i pazienti guariti. 10.231 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale scendono ancora e si fermano a 237.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.651 così suddivisi:

95.033 nella Provincia di Bari;

25.547 nella Provincia di Bat;

19.662 nella Provincia di Brindisi;

45.088 nella Provincia di Foggia;

26.840 nella Provincia di Lecce;

39.304 nella Provincia di Taranto;

807 attribuiti a residenti fuori regione;

370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/t4l0V