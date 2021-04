Bollettino Covid, 1.488 casi positivi in Puglia. 140 in provincia di Lecce

Il numero dei positivi al Covid19 contati quotidianamente nel bollettino epidemiologico della Regione è stabile, ma ancora alto come il dato sui decessi. E il fronte degli Ospedali continua a preoccupare, anche se nel report di ieri il numero dei ricoveri si è fermato a 2.228. Con questo quadro la zona arancione potrebbe non essere così lontana. La Puglia potrebbe cambiare colore dopo il 20 aprile, passando alla fascia che prevede meno restrizioni e regole. Molto (non tutto) dipenderà dall’indice RT che misura la velocità di trasmissione del virus, ovvero quanti contatti stretti un positivo può eventualmente contagiare, pari a 1.

Nel bollettino di oggi, intanto, su 13647 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.488 casi positivi. Così divisi: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. 156914 sono i pazienti guariti. 51789 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale. Oggi sono 2.205 le persone che hanno bisogno di cure.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 214024 così suddivisi:

83143 nella Provincia di Bari

20190 nella Provincia di Bat

15726 nella Provincia di Brindisi

39011 nella Provincia di Foggia

20789 nella Provincia di Lecce

33405 nella Provincia di Taranto

720 attribuiti a residenti fuori regione

320 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/QS4y6