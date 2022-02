Covid, 18.506 attuali positivi in provincia di Lecce. I casi comune per comune nel report della Asl

Sono 18.506 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 20.969. Quella prima 21.363. I pazienti in Ospedale sono 112, di cui 14 in rianimazione. Sette giorni fa erano 129.

Il numero dei ricoveri è scritto nero su bianco nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Ecco il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino:

Alessano 793 casi da inizio pandemia, 187 casi attuali

Alezio 855 casi da inizio pandemia, 124 casi attuali

Alliste 921 casi da inizio pandemia, 161 casi attuali

Andrano 554 casi da inizio pandemia, 123 casi attuali

Aradeo 1.133 casi da inizio pandemia, 167 casi attuali

Arnesano 722 casi da inizio pandemia, 156 casi attuali

Bagnolo Del Salento 244 casi da inizio pandemia, 49 casi attuali

Botrugno 364 casi da inizio pandemia, 72 casi attuali

Calimera 899 casi da inizio pandemia, 190 casi attuali

Campi Salentina 1.463 casi da inizio pandemia, 155 casi attuali

Cannole 293 casi da inizio pandemia, 87 casi attuali

Caprarica Di Lecce 236 casi da inizio pandemia, 47 casi attuali

Carmiano 1.976 casi da inizio pandemia, 294 casi attuali

Carpignano Salentino 496 casi da inizio pandemia, 84 casi attuali

Casarano 2.863 casi da inizio pandemia, 449 casi attuali

Castri’ Di Lecce 306 casi da inizio pandemia, 48 casi attuali

Castrignano Dei Greci 527 casi da inizio pandemia, 60 casi attuali

Castrignano Del Capo 553 casi da inizio pandemia, 117 casi attuali

Cavallino 2.219 casi da inizio pandemia, 364 casi attuali

Collepasso 821 casi da inizio pandemia, 129 casi attuali

Copertino 3.678 casi da inizio pandemia, 465 casi attuali

Corigliano D’otranto 687 casi da inizio pandemia, 132 casi attuali

Corsano 718 casi da inizio pandemia, 168 casi attuali

Cursi 687 casi da inizio pandemia, 116 casi attuali

Cutrofiano 1.192 casi da inizio pandemia, 144 casi attuali

Diso 259 casi da inizio pandemia, 50 casi attuali

Gagliano Del Capo 568 casi da inizio pandemia, 121 casi attuali

Galatina 3.371 casi da inizio pandemia, 488 casi attuali

Galatone 2.379 casi da inizio pandemia, 356 casi attuali

Gallipoli 3.346 casi da inizio pandemia, 288 casi attuali

Giuggianello 114 casi da inizio pandemia, 15 casi attuali

Giurdignano 282 casi da inizio pandemia, 67 casi attuali

Guagnano 741 casi da inizio pandemia, 94 casi attuali

Lecce 14.847 casi da inizio pandemia, 2.342 casi attuali

Lequile 1.453 casi da inizio pandemia, 254 casi attuali

Leverano 2.198 casi da inizio pandemia, 387 casi attuali

Lizzanello 1.932 casi da inizio pandemia, 280 casi attuali

Maglie 1.960 casi da inizio pandemia, 308 casi attuali

Martano 1.240 casi da inizio pandemia, 175 casi attuali

Martignano 203 casi da inizio pandemia, 41 casi attuali

Matino 1.660 casi da inizio pandemia, 225 casi attuali

Melendugno 1.512 casi da inizio pandemia, 235 casi attuali

Melissano 1.121 casi da inizio pandemia, 210 casi attuali

Melpignano 247 casi da inizio pandemia, 69 casi attuali

Miggiano 498 casi da inizio pandemia, 108 casi attuali

Minervino Di Lecce 510 casi da inizio pandemia, 73 casi attuali

Monteroni Di Lecce 2.444 casi da inizio pandemia, 389 casi attuali

Montesano Salentino 408 casi da inizio pandemia, 96 casi attuali

Morciano Di Leuca 257 casi da inizio pandemia, 59 casi attuali

Muro Leccese 603 casi da inizio pandemia, 85 casi attuali

Nardo’ 4.549 casi da inizio pandemia, 581 casi attuali

Neviano 611 casi da inizio pandemia, 122 casi attuali

Nociglia 217 casi da inizio pandemia, 30 casi attuali

Novoli 1.149 casi da inizio pandemia, 231 casi attuali

Ortelle 244 casi da inizio pandemia, 33 casi attuali

Otranto 836 casi da inizio pandemia, 157 casi attuali

Palmariggi 134 casi da inizio pandemia, 25 casi attuali

Parabita 1.216 casi da inizio pandemia, 172 casi attuali

Patu’ 173 casi da inizio pandemia, 39 casi attuali

Poggiardo 791 casi da inizio pandemia, 104 casi attuali

Presicce-Acquarica 1.356 casi da inizio pandemia, 220 casi attuali

Racale 1.837 casi da inizio pandemia, 281 casi attuali

Ruffano 1.485 casi da inizio pandemia, 292 casi attuali

Salice Salentino 1.262 casi da inizio pandemia, 209 casi attuali

Salve 453 casi da inizio pandemia, 79 casi attuali

Sanarica 227 casi da inizio pandemia, 22 casi attuali

San Cesario Di Lecce 1.407 casi da inizio pandemia, 196 casi attuali

San Donato Di Lecce 927 casi da inizio pandemia, 110 casi attuali

Sannicola 741 casi da inizio pandemia, 114 casi attuali

San Pietro In Lama 608 casi da inizio pandemia, 123 casi attuali

Santa Cesarea Terme 274 casi da inizio pandemia, 56 casi attuali

Scorrano 1.349 casi da inizio pandemia, 251 casi attuali

Secli’ 298 casi da inizio pandemia, 38 casi attuali

Sogliano Cavour 485 casi da inizio pandemia, 118 casi attuali

Soleto 747 casi da inizio pandemia, 93 casi attuali

Specchia 677 casi da inizio pandemia, 110 casi attuali

Spongano 426 casi da inizio pandemia, 75 casi attuali

Squinzano 2.119 casi da inizio pandemia, 285 casi attuali

Sternatia 212 casi da inizio pandemia, 39 casi attuali

Supersano 602 casi da inizio pandemia, 104 casi attuali

Surano 180 casi da inizio pandemia, 40 casi attuali

Surbo 2.816 casi da inizio pandemia, 439 casi attuali

Taurisano 2.312 casi da inizio pandemia, 309 casi attuali

Taviano 1.969 casi da inizio pandemia, 281 casi attuali

Tiggiano 369 casi da inizio pandemia, 81 casi attuali

Trepuzzi 1.962 casi da inizio pandemia, 387 casi attuali

Tricase 2.363 casi da inizio pandemia, 457 casi attuali

Tuglie 618 casi da inizio pandemia, 82 casi attuali

Ugento 1.738 casi da inizio pandemia, 273 casi attuali

Uggiano La Chiesa 499 casi da inizio pandemia, 115 casi attuali

Veglie 2.098 casi da inizio pandemia, 345 casi attuali

Vernole 916 casi da inizio pandemia, 152 casi attuali

Zollino 219 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

San Cassiano 256 casi da inizio pandemia, 38 casi attuali

Castro 272 casi da inizio pandemia, 46 casi attuali

Porto Cesareo 1.140 casi da inizio pandemia, 129 casi attuali

Totali 117.931 casi da inizio pandemia, 18.506 casi attuali

Nessun comune è covid-free.

I ricoveri

Sono 112 i positivi al Covid che hanno bisogno di cure in Ospedale. 19 in Medicina interna dell’Ospedale di Galatina. Al Vito Fazzi di Lecce sono 46 i pazienti ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 33 nel reparto Malattie Infettive. 14 i pazienti in Anestesia e Rianimazione.

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose il cosiddetto “richiamo” e la terza dose, distribuiti in base al Comune di residenza.