Covid, 8023 attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 2085. Il report della Asl

Sono 8023 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 2085. Quella prima 1211. I pazienti in Ospedale sono 50, di cui otto in rianimazione.

Il numero dei ricoveri è scritto, nero su bianco, nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti. Clicca qui per avere un quadro completo della situazione epidemiologica.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Il caso più eclatante è quello di Copertino, passato da 92 contagi una settimana fa a 582. Cutrofiano passa da 15 attuali positivi a 123. Lecce passa da 291 a 1.283.

Contano più contagi, in base al numero di abitanti: Arnesano 66, Campi salentina 114, Carmiano 134, Cavallino 137, Galatone 196 (sette giorni fa erano 59 gli attuali positivi), Guagnano 63, Lequile 115, Leverano 162, Lizzanello 139, Martano da 11 a 113, Martignano 21, Matino 124, Melissano 134, Monteroni di Lecce 195, Nardò passa da 126 a 351, Nociglia 32, Novoli 98, San Cesario di Lecce passa da 14 a 127, San Donato di Lecce da 38 a 105, Scorrano da 28 a 106, Surbo da 50 a 282, Taviano da 29 a 150, Veglie 246, San Cassiano 26, Porto Cesareo 66. Temporaneamente presenti 139. Il totale dei residenti in provincia di Lecce attualmente positivi si ferma a 8.023.

Casarano 120, Galatina 209, Gallipoli 136, Muro leccese 44 , Maglie 101, Melendugno 54, Otranto 52, Parabita 53, Poggiardo 45, Presicce-Acquarica 71, Trepuzzi 130, Tricase 135, Ugento 66, Squinzano 110, Porto Cesareo 5 non sono colorati di rosso nell’elenco. Colore che indica un valore peggiore rispetto al dato provinciale.

Nessun comune covid-free

I ricoveri

Sono 50 i positivi al Covid che hanno bisogno di cure in Ospedale. Al Vito Fazzi di Lecce sono 33 i pazienti ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 9 nel reparto Malattie Infettive. 8 i paziente in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti: Ciclo completo 0,99 – I^ dose 3,11 – Popolazione non vaccinata 19,40.

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose il cosiddetto “richiamo” e la terza dose, distribuiti in base al Comune di residenza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.461.987 le dosi di vaccino somministrate di cui 615.215 prime dosi, 583.091 seconde dosi, 21.333 monodose e 242.348 terze dosi.