Coronavirus, 80 casi positivi in Puglia. 22 in provincia di Lecce. Il bollettino

Frenare la «variante delta» e l’aumento dei nuovi casi. Per questo il Governo sta pensando a nuove regole per limitare la circolazione del virus ed evitare una quarta ondata in autunno, ridisegnando anche i parametri con cui vengono attribuiti i colori alle regioni in base al livello di rischio. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di far scattare la zona gialla quando l’occupazione dei posti letto supererà il 5% in terapia intensiva e il 10% nei reparti ordinari.

Anche in Puglia c’è stato un leggero aumento dei casi. Nel report di oggi, su 7.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi. Così divisi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione.

Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test. 245.889 sono i pazienti guariti. 1.775 sono i casi attualmente positivi. Aumentano a 85 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 76.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi:

95.413 nella Provincia di Bari;

25.639 nella Provincia di Bat;

19.916 nella Provincia di Brindisi;

45.280 nella Provincia di Foggia;

27.253 nella Provincia di Lecce;

39.616 nella Provincia di Taranto;

833 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/VJdvE