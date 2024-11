Continuano i controlli interforze disposti dal Questore di Lecce

Le Forze dell’Ordine tornano in strada per controllare il territorio. Si è svolto nella serata di ieri, 09 novembre, un servizio interforze disposto dal Questore di Lecce come deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in sede di Tavolo Tecnico, effettuato da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Nel corso della serata sono state identificate 210 persone e controllati 29 veicoli.

Il servizio, finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, dei reati contro la persona e il patrimonio, del commercio abusivo e dell’immigrazione irregolare, ha avuto ad oggetto la zona della Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, nonché la zona del Centro Storico e di Piazza Mazzini.

In Piazzetta Alleanza in particolare sono stati controllati decine di giovani e sono state elevate 5 sanzioni per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, con contestuale sequestro di complessivi 5 grammi di hashish. Sono state inoltre elevate 3 contestazioni al codice della strada.

Continuano anche i controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali, in particolare sono stati controllati 15 esercizi commerciali in via Petrarca, via Grandi, via Dalmazio Birago, Viale Lo Re, via Imperatore Adriano, via San Francesco d’Assisi, via Liborio Romano, via degli Ammirati, via Paladini, via Basseo. In totale sono state elevate 5 sanzioni amministrative a vario titolo tra cui occupazione abusiva del suolo pubblico e mancanza dei requisiti igienico sanitari, per un totale di 2.200 euro.