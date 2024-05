Controlli a Lecce, stazione e centro storico sotto i riflettori del Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce continuano ad attuare, tanto in città quanto in provincia, mirati ed articolati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali maggiormente diffusi, con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza. In questo contesto rientrano i controllo che i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno effettuato nella serata di ieri a Lecce, con l’aiuto dei militari delle Squadre d’Intervento Operativo dell’11° Reggimento CC “Puglia”. Sotto i riflettori degli uomini in divisa sono finite quelle zone del centro storico e della stazione ferroviaria, animate di giovani.

Numeri alla mano, sono oltre 40 le persone controllate e 30 i mezzi di cui uno sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente perché mai conseguita. Sono 3 le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche.

Tale attività di controllo straordinario del territorio ha permesso di accertare e contestare circa 15 infrazioni per varie inosservanze del Codice della Strada tra cui 4 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno su tutto il territorio della provincia anche nei prossimi giorni, con lo scopo di garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini.