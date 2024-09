Maxi sequestro e multe per abusivismo sulle spiagge di Sant’Isidoro

Le forze dell’ordine hanno messo a segno un importante colpo contro l’abusivismo sul demanio marittimo di Torre Cesarea. Grazie a un’operazione congiunta tra l’Ufficio locale marittimo e la Polizia locale di Nardò, è stata effettuata una vasta ricognizione lungo la costa di Sant’Isidoro.

L’obiettivo della verifica è stato finalizzato a contrastare la vendita abusiva e tutelare le spiagge libere.

I controlli hanno portato a elevare 11 sanzioni amministrative per un totale di 25mila 820 euro, per violazioni dell’Ordinanza balneare regionale e delle norme sul commercio; sequestrare un banco con merce contraffatta per un valore stimato di circa 20mila euro, tra cui borse, giochi da mare e abbigliamento e liberare circa 80 mq di spiaggia occupata illegalmente.

Oltre all’azione contro l’abusivismo, le forze dell’ordine, in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, hanno provveduto a mettere in sicurezza un nido di tartarughe scoperto in località Belvedere. Un gesto importante per la tutela della biodiversità marina.