Polizia e 118, è lotta senza quartiere all’alcol. Una notte di soccorsi, controlli, multe, test e ritiro patenti

181 automobilisti sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcol, di cui 14 sono risultati positivi e per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

7 le sanzioni per violazioni, a vario titolo, del Codice della Strada: mancata revisione periodica, uso del telefono cellulare alla guida, patente scaduta di validità, mancato possesso dei documenti, inosservanza dell’obbligo di arrestarsi all’incrocio (stop).

Un totale di 180 punti decurtati.

Questi i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel tratto stradale tra Gallipoli e Baia Verde durante la notte a cavallo tra il 14 e il 15 agosto.

Guerra alla guida in stato di ebbrezza

E’ ormai una guerra senza quartiere quella rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; a chiederlo con forza agli Stati membri è l’Unione Europea al fine di ridurre gli incidenti stradali nei prossimi anni. Per questo la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie.

Ecco come avviene l’accertamento per vedere se hai bevuto

L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool avviene con precursori ed etilometri in uso alla Polizia Stradale.

Si utilizzano innanzi tutto test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva dei conducenti dei veicoli in circolazione fermati. Presi i campioni di saliva, in maniera non invasiva, direttamente sulla strada dopo l’Alt, i controlli proseguono a bordo di un automezzo della Polizia di Stato per eseguire, con riservatezza e nel rispetto della privacy, gli accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili, a lettura automatica e con stampa del risultato.

Il prelievo di ogni campione biologico da sottoporre all’analisi dell’apparecchiatura viene svolto dal personale medico-sanitario della Polizia di Stato.

Cosa succede in caso di esito positivo dei test?

In caso di esito positivo dei test rapidi di screening, altri campioni di saliva prelevati, con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, vengono trasportati presso il Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove sono analizzati con metodiche di secondo livello di elevata precisione ed affidabilità.

In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procede poi alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 187 del Codice della Strada, alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo ex art. 224 ter C.d.S. finalizzato alla successiva confisca qualora il trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo.

L’attività del 118 nella notte del 14 agosto

Una notte di lavoro quella del personale della Polizia di Stato, dicevamo. Non meno stressante è stata quella delle donne e degli uomini del 118 che sono stati impegnati, al solito, in maniera importante. Questo il consuntivo delle attività avvenute nella Asl di Lecce nella notte del 14 agosto: 140 missioni di soccorso in tutta la provincia, nessun incidente grave, circa 30 casi complessivi di abusi di alcool ed altro che si sono presentati con maggiore frequenza nella zona di Gallipoli.