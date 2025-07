Controlli ad “Alto Impatto” a Porto Cesareo, sicurezza rafforzata per l’estate salentina

Al fine di rendere più incisive ed efficaci le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, e in ottica di un potenziamento dei dispositivi di sicurezza e dei servizi di ordine pubblico a Lecce e in provincia, il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, in linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto nella mattinata di ieri un servizio di controllo ad alto impatto nella zona di Porto Cesareo e nelle marine limitrofe, in particolare Torre Lapillo e Punta Prosciutto.

L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato presso le rinomate località costiere ioniche, ha avuto come obiettivo principale il contrasto a fenomeni di illegalità in genere. Le attività si sono concentrate sullo spaccio di sostanze stupefacenti, sui reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici, estendendo l’attività di prevenzione e contrasto al commercio ambulante abusivo, alla vendita di prodotti contraffatti e alla pirateria audiovisiva ed informatica.

Il servizio, che ha visto la partecipazione degli agenti del Commissariato di Nardò, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, ha portato ai seguenti risultati: