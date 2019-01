Continuano i controlli ad “alto impatto” per mantenere la legalità in città

Continuano senza sosta i controlli straordinari ad “alto impatto” nei quartieri considerati più pericolosi della città. Anche nei giorni scorsi, gli agenti delle diverse specialità della Questura di Lecce ed i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati impegnati negli ormai noti “servizi” voluti per mantenere costante il livello di legalità nel capoluogo barocco. E anche in questo caso i risultati non sono mancati

I numeri

Gli uomini in divisa hanno controllato 187 persone, di cui 43 con precedenti penali; Sono stati fermati e controllati 63 veicoli. Sette, invece, sono le contravvenzioni al Codice della Strada scattate per chi non ha rispettato le regole. La maggior parte per guida senza patente e mancata revisione. Non solo, è stato sequestrato un veicolo per la mancata copertura assicurativa. Ultimo, sono state segnalate alla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, per l’adozione del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nella città, 4 persone, già note alle forze dell’ordine, perché ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

I controlli anche nei locali

due esercizi sono stati sanzionati perché, entrambi, sprovvisti delle schede applicative sul controllo H.A.C.C.P. per l’anno 2018 e dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Violazioni per le quali sono previste multe per un ammontare complessivo di circa 3000 euro, elevate, secondo le proprie competenze, dai poliziotti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce e dagli agenti della Polizia Locale. in piazza Sant’Oronzo , presso un altro esercizio pubblico, gli agenti hanno rilevato la difformità della dichiarazione per l’occupazione del suolo pubblico, violazione che prevede la comminazione di una multa di circa 1000 euro;

in via Antonaci, la verifica effettuata presso un'attività commerciale ha permesso di evidenziare una carenza documentale che sarà sanzionata dai poliziotti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce.

Inoltre, i poliziotti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, hanno denunciato un senegalese di 38 anni per inottemperanza all’ordine del Questore di Lecce di lasciare il territorio nazionale perché, pur essendo già destinatario di un ordine d’espulsione, è stato sorpreso nelle vie di Lecce ancora in una condizione di irregolarità sul territorio nazionale.