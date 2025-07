Spiagge pubbliche trasformate in stabilimenti e pinete in parcheggi, continuano i controlli a Otranto

Luci accese sul territorio per rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine nei luoghi più amati e frequentati durante la stagione estiva. In questo contesto, il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto nella mattinata del 26 luglio dei controlli nel territorio di Otranto. Gli accertamenti, sia di carattere amministrativo agli esercizi pubblici, sia di contrasto a fenomeni di illegalità in genere, si sono concentrati sul fenomeno delle attività balneari abusive. Accade, talvolta, che spiagge sulla carta libere, vengano occupate da veri e propri stabilimenti non autorizzati, spesso accompagnati dalla vendita di merce contraffatta. Non solo, gli agenti gli agenti impegnati nei controlli straordinari sul territorio di Otranto si sono trovati davanti a auto parcheggiate tra gli alberi, scooter lasciati sul terreno secco, pinete trasformate in parcheggi improvvisati. Una situazione pericolosa non solo per l’ambiente ma anche per la sicurezza pubblica, soprattutto in piena estate, quando il rischio incendi è altissimo.

Numeri alla mano, il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, insieme al personale del Commissariato di Otranto, alla Polizia Locale della città dei Martiri, alla Polizia Provinciale e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto hanno effettuato 7 posti di controllo, identificato 147 persone e verificato 65 veicoli. I risultati parlano di6 contravvenzioni al Codice della Strada e 179 contravvenzioni per la violazione della normativa del divieto di accesso, transito e sosta nelle zone pinetate. Veicoli lasciati incustoditi tra gli alberi, spesso con motori ancora caldi, rappresentano una minaccia per un patrimonio naturale preziosissimo, già provato dai roghi.

Lungo il litorale a nord e a sud di Otranto sono stati elevati 3 verbali amministrativi per inosservanza delle norme relative alle dotazioni di bordo – specificatamente alle unità di soccorso – a carico di varie ditte adibite alla locazione e noleggio di unità da diporto, 1 verbale per la violazione del codice della navigazione a carico di una unità da diporto ormeggiata in zona riservata ai mezzi di soccorso e di polizia e 1 verbale per la violazione amministrativa a carico di una motobarca adibita al trasporto di passeggeri per aver omesso di vidimare la licenza di navigazione per un importo di 1000 euro.

Il controllo è stato esteso poi a 14 imprese operanti nel settore del noleggio e della locazione di imbarcazioni e, infine, ad alcuni esercizi per la vendita dei prodotti ittici che risultavano essere in regola.

Controllati vari stabilimenti balneari e i relativi parcheggi, per uno dei quali, il titolare, compiute le operazioni di verifica, è stato invitato a presentare presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Otranto tutta la documentazione relativa agli estremi autorizzativi