Settimana di controlli anti assembramento della Polizia, fioccano multe per migliaia di euro

Proseguono i servizi straordinari interforze di controllo del territorio, disposti dal Questore di Lecce, Andrea Valentino, per vigilare sul rispetto del divieto di assembramento, sia in città che in provincia, in osservanza alle misure adottate per il contrasto della diffusione del virus covid-19.

Nello scorso fine settimana, 6 e 7 giugno, i controlli delle forze di Polizia per il rispetto delle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 maggio, si sono concentrati nelle strade della “movida” leccese, Piazza S. Oronzo, Piazza Mazzini, Porta Rudiae e Porta San Biagio.

La Polizia di Stato ha rilevato, particolarmente congestionata la zona compresa tra il Convitto Palmieri e via Guglielmo Paladini, Via Marco Basseo dove, di fatto, insistono numerosi locali della movida leccese.

Nella circostanza sono state controllate 113 persone e 19 attività commerciali le quali, nei prossimi giorni, passeranno al vaglio per le eventuali contestazioni.

Nel corso della settimana dall’1 al 5 giugno, gli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi anti-assembramento effettuati in città ed in provincia, hanno controllato 678 persone e 26 attività commerciali, nel corso dei quali sono state contestate 7 violazioni amministrative a 4 esercizi commerciali: due, a titolare e dipendente di un lounge bar, per un totale di circa 7600,00 euro, in quanto avevano Somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito (ore 03.00) e al titolare perché non aveva esposto l’orario di chiusura e apertura del locale; tre al titolare di un “food and drink”, per un totale di circa 7900,00 euro perché, oltre ad aver violato le stesse infrazioni in capo al titolare del lounge bar, non era in possesso dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Una al titolare di un bar per la violazione della VENDITA dopo l’orario consentito, per un totale di 160,00 euro, Una al titolare di un lounge bar per la mancata esibizione del manuale HACCP, per un totale di 2000,00 euro.

Altre 40 contestazioni amministrative sono in via di elaborazione da parte del personale della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e saranno notificate nei prossimi giorni ai titolari degli esercizi commerciali controllati nel corso della settimana.