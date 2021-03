Sorpresi a mangiare e a bere sulle panchine rispondono ai Carabinieri che il “Covid non esiste”

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.00, quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata a “controllare” il rispetto delle regole anti-Covid imposte per evitare la diffusione del virus, ha sorpreso in viale della Repubblica a Zollino un gruppetto di persone sedute sulle panchine che mangiavano e bevevano alcolici come se nulla fosse. Senza mascherine, senza un minimo di distanza di sicurezza, senza quelle accortezze necessarie in un momento delicato nella lotta alla pandemia, con la curva dei contagi che non accenna a scendere. Sette adulti e cinque bambini, in tutto.

A quel punto gli uomini in divisa hanno chiesto lumi, ma fin da subito è stato impossibile instaurare con gli interessati alcun tipo di dialogo. Insofferenti al controllo, continuavano a ripetere di non credere all’esistenza del Covid19. E di conseguenza si sono rifiutati sia di fornire le proprie generalità che di esibire i documenti di riconoscimento. Uno, in particolare, ha perso le staffe. E parola dopo parola la situazione è degenerata. Durante le operazioni di identificazione, ha cominciato a proferire frasi ingiuriose contro i militari. Insomma, li ha offesi e ha cercato di allontanarsi. Durante l’inseguimento, è inciampato cadendo per terra.

Raggiunto dai Carabinieri, ha continuato. E mentre li minacciava è riuscito a divincolarsi, facendo perdere le proprie tracce grazie anche all’intervento di due “amici”, che hanno ostacolato i militari minacciandoli di percosse nonché di conseguenze legali.

Alla fine, grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia della compagnia di Maglie, alcuni dei presenti sono stati identificati. Per due è scattata una denuncia a piede libero per aver favorito la fuga dell’amico, rimasto ancora senza nome. Si tratta di un 34enne e un 37enne.

Non è finita così. Sono in corso delle indagini per cercare di identificare anche l’uomo che si è allontanato. Senza contare la sanzione che scatterà nei confronti di tutti i presenti.