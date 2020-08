Ecstasy, marijuana e cocaina: quattro persone nei guai nei controlli anti-droga

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l’accusa che i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce hanno contestato ad un 45enne, residente in città. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato, ma non è stato il solo a finire nei guai, la moglie è stata deferita in stato di libertà per lo stesso reato. Tutto è cominciato quando gli uomini in divisa hanno deciso di controllare la coppia, a bordo di uno scooter. Cosa li abbia “insospettiti” tanto da spingerli a vederci chiaro non è dato saperlo, certo è che durante la perquisizione personale i militari hanno trovato 105 euro in contanti.

Le operazioni di ricerca della sostanza stupefacente, estese anche al domicilio, hanno permesso di rinvenire 2,60 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi termosigillate e 3,35 grammi di marijuana suddivisi in 3 dosi avvolti in cellophane trasparente. E un bilancino di precisione funzionante. La sostanza stupefacente è stata inviata ad un laboratorio per le analisi del caso. Il 45enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare ai domiciliari, in attesa di citazione diretta a giudizio.

A Gallipoli, i controlli anti-droga dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile svolti con l’aiuto dei militari della tenenza di Copertino si sono conclusi con l’arresto in flagranza di reato di un 25enne del Gambia, senza fissa dimora. Il giovane è finito nei guai durante un servizio di controllo della Città Bella, organizzato allo scopo di contrastare la recrudescenza di diversi fenomeni delinquenziali in questo periodo estivo. Così, gli uomini in divisa impegnati in una attività finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno sorpreso lo straniero a Baia Verde con 26,7 grammi di ecstasy suddivisi in 43 pasticche con impresso logo Jurassic e 0,6 grammi di marijuana. Una volta ultimate le formalità rito lo straniero è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce.

Arrestato in flagranza di reato anche un 26enne di Casarano, sorpreso dai carabinieri del n.o.r. mentre cedeva una dose da 1,31 grammi di marijuana un 21enne dietro la corresponsione della somma di denaro contante di 20 euro.

La perquisizione domiciliare ha consentito agli uomini in divisa di rinvenire 6 involucri contenenti complessivamente 42 grammi della stessa sostanza; 210 euro in contanti e un bilancino di precisione. Materiale sottoposto a sequestro. Il 26enne, dopo le formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto. Il 21enne acquirente è stato sanzionato amministrativamente ex art.75 d.p.r. 309/90.