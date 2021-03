Chi si taglia i capelli, chi beve birra, chi va in giro di notte e senza motivo: in 7 multati durante i Controlli

Continuano, senza sosta, i controlli delle Forze dell’Ordine mirati a verificare il rispetto delle regole previste per frenare la diffusione del virus che, anche nel Salento, corre veloce come dimostrano i numeri del bollettino epidemiologico della Regione o del report della Asl che monitorano l’andamento della terza ondata. L’attenzione degli uomini in divisa – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale – si è concentrata soprattutto su quei comportamenti importanti per spezzare la catena dei contagi, dalla distanza di sicurezza all’uso delle mascherine. E qualcuno che infrange le regole c’è. Pochi, ma ci sono.

Nell’ultimo servizio, sono state controllate 320 persone. E sette sono state sanzionate ai sensi della normativa anti-Covid. I motivi, più o meno, sono sempre gli stessi.

A Lecce, sono stati multati quattro ragazzi sorpresi, senza giustificato motivo, fuori dal comune di residenza: due sostavano nella pubblica via; uno circolava a bordo di monopattino elettrico, mentre il quarto ragazzo è stato identificato in un barbiere mentre si stava tagliando i capelli. Il titolare dell’esercizio commerciale, che doveva rimanere chiuso, è stato sanzionato. Sempre in città è stato sanzionato un ragazzo per il mancato uso del dispositivo di protezione individuale .

Una sanzione è stata elevata dagli agenti del Commissariato di Gallipoli. A ricevere la multa è una persone che stava consumando una birra all’interno di una salumeria. Ora si sta vagliando la posizione dell’attività commerciale.

Una sanzione è stata elevata dagli Agenti del Commissariato di Taurisano nei confronti di una persone che alle ore 2:00 di questa notte si trovava, senza giustificato motivo, fuori di casa.

Non solo, nel corso del servizio sono stati controllati anche 63 esercizi pubblici.