“Devo andare dall’avvocato”, multato. Il resoconto dei controlli in città

Venerdì Santo pieno di controlli in città. Oggi la Polizia Locale di Lecce ha segnato il suo ‘record’ di autocertificazioni acquisite, anche se è calata la “curva delle sanzioni”.

Le pattuglie del comando di viale Rossini, infatti, oggi hanno raccolto 199 autocertificazioni, contestando 4 sanzioni per spostamento privo di giustificato motivo:

– una coppia fermata che non era in grado di fornire plausibile motivazione;

– un uomo di Porto Cesareo a Lecce per recarsi dal proprio legale;

– un uomo residente a Merine, fermato a San Cataldo diretto nella casa di campagna;

– un elettricista di Borgagne, che esibiva documentazione relativa all’acquisto di materiale elettrico in negozio di Lequile;



Con riferimento alle attività commerciali, particolare attenzione si è prestata alla disciplina delle lunghe code registrate fin dalla prima mattinata davanti agli ingressi di supermercati e discount, dopo l’emanazione dell’ordinanza regionale che ne impone la chiusura la domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. Garantita in tutti i casi l’applicazione delle misure di distanziamento sociale.