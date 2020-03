“Ho fatto la spesa”. Sorpreso in Piazza Mazzini mostra lo scontrino di un centro commerciale ‘vecchio’ di un’ora

Intensificati i controlli della Polizia Locale che continuano a tenere accesi i riflettori sulla città per stanare chi non rispetta le ‘regole’, sempre più rigide, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una su tutti dovrebbe essere osservata senza se e senza ma per limitare la diffusione dei contagi: quella che invita tutti a restare a casa e uscire solo ed esclusivamente per ‘validi motivi’.

I numeri, come sempre, parlano chiaro: sono state 161 le persone fermate solo nella giornata di oggi. Due sono finite nei guai. Ad essere denunciato, in un caso, è stato un cittadino austriaco – domiciliato in una casa vacanza di Carmiano – diretto in città per raggiungere un supermercato. È stato fermato ad un posto di controllo sulla provinciale che da Novoli conduce a Lecce, dove sono stati verificati anche altri sedici spostamenti.

Oltre al cittadino austriaco si è beccato una denuncia anche un leccese, residente in viale della Repubblica. L’uomo, quando è stato fermato in Piazza Mazzini, ha mostrato agli agenti della municipale uno scontrino per dimostrare di aver fatto la spesa. Peccato che era di un centro commerciale fuori città e rilasciato un’ora prima.

Il bilancio dei controlli

Insomma, in campo sono scesi 56 agenti e 7 ufficiali in servizio. 26 le pattuglie dispiegate sul tutto il territorio comunale. Sono stati effettuati posti di controllo sia nel capoluogo barocco – in Viale Rossini, Viale Leopardi, Viale dell’Università, Viale Marconi – dove sono state fermate, in tutto, 42 persone. Sia, come detto, sulla S.P. Novoli – Lecce, dove sono stati verificati altri 16 spostamenti e denunciato il cittadino austriaco.

Pattuglia anche nel quartiere Stadio, che hanno effettuato monitorato Viale Aldo Moro, Viale Giovanni Paolo e sulla SP Lecce – San Cataldo. In totale sono state ‘visionate’ 46 autocertificazioni senza contestare violazioni. Poi ci sono stati gli agenti – impegnati in zona Mazzini e nel centro storico – che hanno acquisito 41 autodichiarazioni. Altre 16 sono state redatte in zona Santa Rosa e zona Ariosto. In tutto, quindi, sono state controllate in mattinata 161 persone e 2 sono state le denunce. Controllate anche 34 attività commerciali e 3 cantieri edili, tutti con esito regolare.

Furgone si ribalta: paura su viale Japigia

Non solo, intorno alle 08.30, nonostante lo scarso traffico, la squadra del pronto intervento è stata impegnata, anche questa mattina, nei rilievi di un sinistro stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio semaforizzato tra viale Japigia e Via Benedetto Croce.