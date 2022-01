Sorpreso a rubare una scala dalla Chiesa di Santa Lucia, in casa ne aveva un’altra

Passato Capodanno per i Carabinieri è tempo di tracciare un bilancio dei controlli svolti durante le feste. E i risultati non sono mancati. Numeri alla mano, sono 12 le persone segnalate alla Prefettura dai militari della Compagnia di Gallipoli per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Un uomo, invece, è finito nei guai per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Come accade spesso, in questi casi, è stato “invitato” a sottoporsi agli esami per verificare se si fosse messo al volante dopo aver alzato il gomito o assunto droghe. Il test per accertare il tasso tossicologico effettuato all’Ospedale di Casarano ha dato esito positivo ai cannabinoidi. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

4 le persone deferite in stato libertà per guida stato di ebbrezza alcolica, ma in questo caso hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. 13 i locali controllati, insieme a 71 clienti, per verificare il rispetto delle regole anti Covid-19, ma non è stata trovata alcuna violazione amministrativa/penale.

Arresto per furto aggravato

Furto aggravato è l’accusa che i Carabinieri della stazione di Galatone hanno contestato ad un uomo, classe 1963, arrestato in flagranza di reato. Tanti i furti segnalati in zona, così gli uomini in divisa hanno acceso i riflettori sul territorio. È stato durante un servizio di osservazione mirato he hanno sorpreso il 58enne mentre si appropriava di una scala in alluminio di 5 metri, dall’interno della locale Chiesa di Santa Lucia. Durante la perquisizione domiciliare, è stata trovata un’altra scala in alluminio di metri 5, asportata lo scorso novembre 2021, dall’interno della Chiesa Madre di Galatone. Arrestato, una volta concluse le formalità di rito è finito ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.