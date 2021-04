Maxi controlli dei Carabinieri in Salento: scattano 6 arresti e 7 denunce

Scattano denunce e arresti a seguito dei maxi-controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Casarano, insieme allo squadrone eliportato “Cacciatori di Puglia”. In totale sono 6 le persone arrestate e 7 le denunce.

A Supersano, un disoccupato del posto è stato trovato in possesso di un involucro contenente 103 grammi di eroina del tipo “brown sugar” a seguito di perquisizione domiciliare. Insieme alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 80 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e posto sotto il regime di arresti domiciliari.

Sempre a Supersano, un altro disoccupato del posto è stato arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 4 involucri contenenti 284 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 24 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e posto sotto regime di arresti domiciliare presso la propria abitazione.

Anche a Racale un disoccupato è stato trovato in possesso di 43 dosi di marjuana per un totale di 180 grammi. L’uomo è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.

A Taviano, una donna del posto è stata arrestata perché riconosciuta colpevole del reato di abusivismo edilizio commesso nel 2010 in località marina di Mancaversa. Sempre a Taviano, un uomo è stato deferito in stato di libertà: a seguito della perquisizione del suo veicolo, i militari hanno trovato 30 kg di rame di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza.

A Parabita un uomo è stato deferito in stato di libertà perché sorpreso a circolare con la propria autovettura sottoposta a sequestro amministrativo. Intanto a Taurisano, un uomo è stato deferito in stato di libertà per un allaccio abusivo alla rete elettrica presso la propria abitazione.

A Ruffano e Matino due uomini sono stati trovati alla guida in stato di alterazione psicofisica per il consumo di sostanze stupefacenti. I militari li hanno deferiti in stato di libertà. A Racale, un uomo è stato coinvolto in un sinistro stradale in stato di alterazione psicofisica: in seguito ai controlli dei carabinieri, infatti, è risultato positivo all’uso di cannabinoidi. Ad Ugento, una donna è stata deferita in stato di libertà perché sorpresa alla guida nonostante la patente sospesa. A seguito degli accertamenti, è risultata positiva all’assunzione di bevande alcoliche.

Infine, i Carabinieri di Casarano hanno controllato nel corso dei posti di blocco oltre 485 mezzi e 575 persone in totale.