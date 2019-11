Arresti e denunce per droga, in tanti finiscono nei guai dopo il blitz dei Carabinieri di Casarano

Un’imponente operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti – che ha visto interessato il territorio di competenza – quella cui hanno dato vita i Carabinieri della Compagnia di Casarano, supportati dai colleghi dell’Unità Cinofila di Modugno.

Nel corso delle verifiche, numerosi sono stati i risultati conseguiti dai militari.

Gli arresti

Si parte da Racale, dove, gli uomini della “Benemerita” del Nor – Sezione Operativa e quelli della Stazione di Taviano hanno arrestato in flagranza di reato Federico Foccillo, 36enne, poiché sorpreso a detenere nella propria autovettura: 6 involucri contenenti complessivamente 9,10 gr. di cocaina, occultati all’interno del vano portaoggetti anteriore e 330 euro in denaro contante.

Alliste

Sempre i Carabinieri del Nor hanno tratto in arresto Levio Rizzo, 59enne, poiché, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione 1 involucro con 1,2 gr. di cocaina, occultata all’interno della custodia di un bilancino di precisione; 1 busta in cellophane con 127 gr. di marijuana; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Taviano

I militari dell’Arma della Stazione locale, hanno arrestato Stefano Tanisi, 28enne, in quanto, al termine di un controllo personale e della propria autovettura, è stato scoperto con 4 involucri contenenti complessivamente 3,4 gr. di cocaina; 135 euro in denaro contante.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre, la somma, quale provento dell’attività di spaccio, sarà depositata su libretto postale intestato al “Fondo unico Giustizia”.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Deferiti in stato di libertà

Non solo arresti, ma anche denunce per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Taviano

A essere deferito è stato S.M poiché a seguito di perquisizione dell’abitazione è stato sorpreso a detenere 1,22 gr.di marijuana e 4,70 di hashish.

Ugento

F.L. in quanto, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua casa 110 gr. di marijuana e vario materiale per il confezionamento.

Ruffano

Non solo traffico e produzione detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ma anche detenzione illecita di armi.

A Ruffano, infatti, la denuncia è scattata nei confronti di M. S., in quanto a seguito dopo la verifica domiciliare è stato trovato in possesso di: 1 carabina ad aria compressa “Diana” mod. 21, priva di matricola; 1 baionetta “Bern”, con matricola; 2 vasetti in vetro contenenti complessivamente 40 gr. di marijuana.