Controlli straordinari dei Carabinieri, un’estate sicura nel Salento tra Maglie e Gallipoli

Con l’arrivo dell’estate e l’incremento del flusso turistico, la provincia di Lecce è al centro di un’intensificazione dei controlli straordinari dei Carabinieri. L’obiettivo primario è garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti, specialmente nelle rinomate località turistiche e nei luoghi di maggiore aggregazione del Salento.

Sotto il coordinamento del Comando Provinciale, i militari delle Compagnie di Maglie e Gallipoli, affiancati dal personale dell’11° Reggimento “Puglia”, stanno implementando posti di controllo mirati. Questi interventi non solo mirano a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, ma anche a rafforzare la sicurezza stradale attraverso le cosiddette “contravvenzioni salva-vita”. Si tratta di strumenti essenziali per scoraggiare condotte irresponsabili, prevenire incidenti e tutelare l’incolumità di tutti, in particolare in un periodo di elevata mobilità e traffico intenso come quello estivo, con una significativa presenza di giovani turisti.

A Maglie, un uomo del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. Trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’assunzione di droga, violando l’articolo 187, comma 8 del Codice della Strada. Oltre alla denuncia, è scattato il sequestro amministrativo del veicolo, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere sottoposta a perizia chimico-tossicologica. Il soggetto è stato inoltre segnalato alla Prefettura per uso personale non terapeutico.

Nella rinomata località di Baia Verde a Gallipoli, un giovane di Cerignola è stato denunciato per guida con patente sospesa. L’uomo, alla guida di un’auto a noleggio, ha tentato di darsi alla fuga ignorando l’alt dei Carabinieri a un posto di controllo. Fermato poco dopo sulla SS 274, è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti, verosimilmente hashish, in seguito ad analisi. A suo carico è stato disposto il ritiro del documento di guida e sono in corso valutazioni per l’adozione di misure di prevenzione. Nello stesso contesto, il passeggero del veicolo, un giovane cittadino americano residente a Miami (Florida), è stato segnalato alla Prefettura per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, anch’essa verosimilmente hashish, destinata a uso personale.

Il bilancio complessivo di questi controlli dimostra l’efficacia dell’azione dei Carabinieri. Sono stati controllati circa 80 veicoli e identificate 190 persone. Inoltre, sono stati ispezionati 3 esercizi pubblici ed elevate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui 2 sequestri amministrativi di veicoli e ritiri di carte di circolazione.

Si ricorda che i procedimenti si trovano tutti nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.