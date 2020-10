Droga, furti ed evasioni nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Casarano

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia di Casarano, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia covid-19, contrasto dei reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo delle persone sottoposte a limitazioni della libertà ed alla circolazione stradale i militari dell’Arma hanno ottenuto numerosi risultati.

Taurisano

I Carabinieri della stazione hanno arrestato su provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio esecuzioni penali un uomo, riconosciuto colpevole di “falsità materiale commessa da privato”, “contraffazione delle impronte di una pubblica autentificazione o certificazione”, “violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro”, “inosservanza di un provvedimento dell’autorità”, “maltrattamento di animali”, commessi in numerosi comuni del centro e sud Salento, dal 2011 al 2017 per cui dovrà scontare la pena residua di 4 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione.

È stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.

Taviano

I Carabinieri della Stazione Locale hanno arrestato su provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce un 49enne – già detenuto domiciliare per altra causa – che ha adottato nel mese di settembre 2020 atti persecutori nei confronti della convivente, minacciandola verbalmente ed aggredendola fisicamente. È stato tradotto in carcere

Inoltre, hanno deferito in stato di libertà un 19enne, poiché sorpreso a Casarano, nei pressi dei giardini pubblici, a cedere sostanza stupefacente a un giovane. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 3 involucri contenti 6 grammi di marijuana.

Presicce

I Carabinieri della Stazione locale in collaborazione con i colleghi di quella di Taviano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera una donna, ospite presso una comunità del posto, pin quanto riconosciuta colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, rapina e tentata estorsione, commessi a Scanzano Ionico dal marzo all’agosto 2020 ai danni dei propri genitori. Arrestata è stata condotta a “Borgo San Nicola”.

Casarano

I militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia Locale hanno deferito in stato di libertà un 28enne che a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato sorpreso detenere: un involucro contenente 5,8 grammi di eroina; una bilancia elettrica e ateriale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Inoltre, sempre i Carabinieri casaranesi hanno deferito in stato di libertà: una coppia di bulgari, sorpresi a smaltire nelle pertinenze della propria abitazione cumuli di rifiuti urbani; un 49enne, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, scoperto all’esterno della propria abitazione in violazione della misura imposta; un 30enne, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, trovato in compagnia di un pregiudicato in violazione degli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria; un 56enne, all’interno di un appezzamento di terreno a trafugare vari ortaggi e un 17enne che a seguito di perquisizione personale aveva con sé un coltello a serramanico senza giustificato motivo.

Ruffano

I Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà: un 29enne, stato sorpreso a detenere senza giustificato motivo un coltello da cucina con lama di 34 centimetri e un 32enne, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, non è stato trovato presso la propria abitazione.

Racale

I militari del posto hanno deferito in stato di libertà un 41enne che alla guida della propria autovettura, dopo aver causato un sinistro autonomo, si è allontanato dal luogo dell’evento senza allertare i soccorsi o prestare assistenza alla passeggera rimasta ferita.

Ugento

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà 3 uomini che in concorso tra loro, a vario titolo, sono ritenuti responsabili della progettazione ed esecuzione di opere di costruzione di un fabbricato senza avere l’autorizzazione edilizia e una donna individuata quale autrice del furto di un portafoglio avvenuto all’interno di un supermercato del luogo.

Parabita

Gli uomini della “Benemerita” del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo, che a seguito di controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida oggetto di furto, perpetrato nel 2009 a Taranto e falsificata dallo stesso che non aveva mai ottenuto la licenza.

Inoltre i Carabinieri della Compagnia di Casarano, nell’ambito della giurisdizione, hanno segnalato alla Prefettura 7 giovani per “uso non teurapeutico sostanze stupefacenti”, controllato 527 mezzi e 673 persone. Materiale e sostanze stupefacenti sono stati sottoposti sequestro.