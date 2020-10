Evasione, furto di carburante e minacce nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Casarano

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito della propria giurisdizione, i Carabinieri della Compagnia di Casarano, nel corso dei servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia da covid-19, contrasto dei reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, verifica delle persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale hanno conseguito i seguenti risultati:

Taviano

I militari della Stazione di Taviano, hanno arrestato in flagranza di reato, un 29enne, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poiché sorpreso passeggiare per le strade del paese, in aperta violazione della misura imposta dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola”.

Ugento

I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato su provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio esecuzioni penali, un 38enne, già in affidamento ai servizi sociali, in quanto riconosciuto colpevole di minaccia, porto abusivo di armi e lesioni aggravate, per cui deve scontare la pena definitiva di 8 anni e 2 mesi di reclusione. Il 38enne è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare

Melissano

Gli uomini della “Benemerita” della Stazione del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo, senza fissa dimora, poiché ha indotto con minaccia un avventore di un’attività commerciale del luogo a corrispondere l’importo della spesa da lui effettuata, minacciando altresì il proprietario a non rivelare alcunché di quanto accaduto.

Collepasso

Carabinieri della Stazione locale, a termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà, in concorso tra loro 3 uomini, ritenuti responsabili, del furto di 400 litri di carburante avvenuto, a più riprese, nel comune salentino, presso un distributore di carburante, verosimilmente tramite l’utilizzo di un dispositivo elettronico che modifica la modalità di erogazione del carburante dalla colonnina da “self service” a “servito”, senza effettuare alcun pagamento.

Matino

I militari del Nor. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano, hanno deferito in stato di libertà un 30enne, attualmente in regime di detenzione domiciliare, sorpreso da fuori dalla propria abitazione in violazione degli obblighi imposti.

Segnalazioni alla Prefettura e controlli

Inoltre i Carabinieri, hanno segnalato alla Prefettura di Lecce 5 giovani per “uso non teurapeutico sostanze stupefacenti”, controllato 833 mezzi e 703 persone.