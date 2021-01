Rispetto delle normative anticovid, furto di energia elettrica e guida sotto l’effetto di stupefacenti nel mirino dei Carabinieri

Nel corso della settimana che va dall’11 al 17 gennaio di quest’anno, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia di Casarano, i militari dell’Arma, durante una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia da covid-19, contrasto ai reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo di persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale, hanno conseguito una serie di importanti risultati

Casarano

I Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà due uomini, poiché a seguito a un controllo effettuato insieme al personale dell’Enel, hanno accertato che, by-passando i contatori delle rispettive abitazioni, si erano allacciati alla rete elettrica sottraendo illecitamente corrente per un importo complessivo di 13.500 euro.

Ruffano

Numerose denunce anche a Ruffano dove, gli uomini della “Benemerita” hanno deferito in stato di libertà: un uomo, che a seguito di un sinistro stradale, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti; un uomo, per l’ipotesi del reato di omessa custodia di armi, così come accertato, a seguito di uno specifico controllo, che ha permesso di verificare l’assenza di un fucile regolarmente detenuto; una donna, che dopo un sinistro stradale, sottoposta ad accertamenti, è risultata positiva al consumo di bevande alcoliche. Inoltre le è stata ritirata la patente.

Gli altri controlli

Inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura di Lecce 2 giovani per “uso non terapeutico e sostanze stupefacenti”, sanzionato amministrativamente 4 giovani per mancato rispetto normativa anti-covid, controllato 474 mezzi e 571 persone.

Materiale e sostanze stupefacenti sottoposti sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi reato del tribunale di lecce. Autorità giudiziaria ed amministrativa informate.