Finte omologazione delle auto, detenzione di droga e furto di energia elettrica nel mirino dei Carabinieri di Casarano

È stata una settimana all’insegna delle verifiche quella dei Carabinieri della Compagnia di Casarano che, nell’ambito della giurisdizione di competenza, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia da covid-19, contrasto dei reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo di persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale, hanno ottenuto numerosi risultati.

Racale

I militari della Stazione locale hanno arrestato su provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribuanle di Lecce, Francesco Schito 44enne leccese, a seguito della sospensione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale cui era sottoposto, in quanto l’uomo ha commesso nel mese di gennaio 2021 i reati di truffa ed estorsione, così come accertato dagli uomini della “Benemerita”, che hanno richiesto l’aggravamento della misura. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale del capoluogo;

Sempre a Racale i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà uno studente del posto, poiché a seguito di un controllo alla circolazione stradale si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti inerenti l’uso di sostanze stupefacenti.

Parabita

I militari della Stazione del posto, al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà 4 uomini dell’hinterland di Casarano, in quanto ritenuti, a vario titolo, responsabili (i primi due in qualità di titolari di officina meccanica) di aver falsificato la documentazione attestante l’omologazione e le modifiche tecniche rilasciate dalle case costruttrici dei veicoli, per ottenere l’aggiornamento delle carte di circolazione, traendo in errore i funzionari della motorizzazione civile di Brindisi.

Ugento

I Carabinieri della Stazione locale, all’esito di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà due coniugi conviventi, ritenuti responsabili di essersi appropriati di 550 euro custoditi all’interno della borsa di una donna, riposta all’interno del carrello, mentre effettuava la spesa presso un supermercato del posto.

Casarano

Gli uomini del Nor – Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un operaio del posto, che a seguito di una perquisizione veicolare, è stato sorpreso detenere 7 involucri contenenti 81 gr. di marijuana e una pistola a gas completa di caricatore e munizioni;

Taurisano

I Carabinieri della Stazione del luogo hanno deferito in stato di libertà due conviventi che, per futili motivi, hanno minacciato un conoscente, il cui diverbio è culminato con il danneggiamento della carrozzeria dell’autovettura di proprietà dell’uomo

Matino

Gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale, hanno deferito in stato di libertà una donna del posto che, previa manomissione dei sigilli del contatore della propria abitazione, ha riattivato la distribuzione dell’energia elettrica tramite collegamento diretto alla linea Enel.

Taviano

I Carabinieri del posto hanno deferito in stato di libertà un disoccupato di Taviano ritenuto responsabile di essersi impossessato, all’interno di un supermercato, di alcune derrate alimentari per un valore complessivo di 50 euro, così come accertato dai militari che al termine di una perquisizione, hanno rinvenuto addosso a lui anche un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. La merce è stata restituita all’avente diritto.

Collepasso

I Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un operaio che alla guida di un’autovettura, condotta con la patente sospesa, sottoposto ad accertamenti a seguito di un sinistro stradale, è risultato positivo al consumo di bevande alcoliche con un tasso di 1,4 g/l, così come accertato dai sanitari dell’Ospedale Civile di Casarano.

Inoltre i militari dell’Arma, nel corso delle verifiche, hanno segnalato alla Prefettura 7 giovani per “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, e sanzionato a per mancato rispetto normativa anti-covid, un giovane e controllato 742 mezzi e 647 persone.