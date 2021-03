Furbetti del reddito di cittadinanza, maltrattamenti in famiglia e misure anti-covid nei controlli dei Carabinieri di Casarano

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito della propria giurisdizione, durante una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia covid-19, contrasto reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo persone sottoposte a limitazioni della libertà ed alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno conseguito una serie di importanti risultati.

Casarano

I militari del Nor – Sezione radiomobile della Compagnia locale, hanno deferito in stato di libertà un uomo che, in qualità di custode giudiziale del proprio motociclo, non è stato in grado di fornire giustificazioni in merito al mancato ritrovamento del mezzo nel luogo di custodia, sebbene già sottoposto a sequestro per violazione alle norme del Codice della Strada.

Melissano

Carabinieri della Stazione del posto, all’esito di un’attività d’indagine conseguente ad accertamenti compiuti in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, hanno deferito in stato di libertà: un uomo e due donne perchè sorpresi a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo omesso di comunicare all’Inps misure cautelari personali o di propri congiunti intervenute.

Un uomo poichè, alla guida della propria autovettura, in seguito a un sinistro stradale con altro autoveicolo, ha omesso di fermarsi e prestare assistenza ai feriti, dandosi alla fuga.

Un uomo, poichè sorpreso durante un controllo alla circolazione stradale, alla guida di un autocarro denunciato quale oggetto di furto ad Alliste lo scorso gennaio.

Due uomini che, per futili motivi, hanno usato comportamenti vessatori e minatori nei confronti delle rispettive conviventi.

Ruffano

I militari del posto, esito di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un uomo che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione.

Taurisano

I Carabinieri della Stazione locale, hanno deferito in stato di libertà due donne sorprese percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo omesso di comunicare all’Inps misure cautelari personali o di propri congiunti intervenute.

Ugento

Gli uomini della “Benemerita, del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano hanno deferito in stato di libertà un uomo che all’esito di accertamenti sanitari svolti successivamente a un incidente stradale, alla guida propria autovettura, si trovava in stato alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze stupefacenti/alcooliche.

Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Lecce 1 giovane per “uso non teurapeutico sostanze stupefacenti” e sanzionato amministrativamente il mancato rispetto della normativa anti-covid a 1 bar, elevando una contravvenzione per un importo 400 euro 00.

Sono stati, inoltre, controllati 470 mezzi e 535 persone.