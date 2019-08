estatesicuri…controlli a tappeto dei Carabinieri nel lungo weekend di ferragosto

Quasi 4mila persone controllate, 50 patenti ritirate, 47 documenti di circolazione ritirati, 40 mezzi sottoposti a sequestro e 827 multe per violazione al codice della strada. Sono i numeri dei controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Lecce nel lungo weekend di Ferragosto. Gli uomini in divisa hanno acceso i riflettori in tutto il Salento, sulle strade della provincia e in ogni centro abitato o costiero salentino non solo per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti o i cosiddetti reati predatori, ma anche per “sanzionare” i comportamenti scorretti al volante e la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Ultimo, ma non ultimo, sono stati effettuati controlli anche all’interno di esercizi commerciali, locali di intrattenimento e di somministrazione di cibi e bevande per un totale di 200 controlli.

Capitolo automobilisti

Per quanto riguarda gli automobilisti finiti nel mirino degli uomini in divisa, 285 sono stati sanzionati per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre 145 sono state le violazioni in materia di guida sotto l’influenza di alcool e droga. 71 persone si sono messe al volante dopo aver alzato il gomito: 20, trovate con valori inferiori allo 0,8 g/l, hanno ricevuto una sanzione di tipo amministrativo, guai un po’ più seri, di tipo penale per 44 automobilisti, trovati con valori superiori allo 0,8 g/l. In un caso è stato riscontrato un valore di 2,87 g/l, Infine, 7 persone sono state deferite in stato di libertà per essersi rifiutate di sottoporsi all’alcool-test.

74, invece, le violazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: 31 amministrative, 30 accertamenti con denuncia in stato di libertà per aver fatto uso di stupefacente e quindi risultati positivi al test, mentre 13 le denunce per essersi rifiutati di sottoporsi al test.

3 persone, invece, sono state deferite in stato di libertà per guida senza patente perché mai conseguita.

Ben 122 sono state le persone segnalate alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Sono stati complessivamente sequestrati 400 grammi di marijuana, 62 grammi circa di hashish, 21 grammi circa di cocaina, 1.5 grammi di eroina e 10 spinelli già confezionati.

Capitolo denunce

A Lecce, i Carabinieri della locale compagnia hanno deferito, in stato di libertà, 23 persone per tentato furto aggravato e danneggiamento. Nello specifico, un 39enne che ha provato ad impossessarsi di un ciclomotore e, non contento, ha danneggiato il vetro posteriore di un’autovettura senza riuscire ad asportare nulla.

Un 57enne, invece, aveva ‘visitato’ un negozio nel centro commerciale di Cavallino dimenticando di pagare una livella laser e un powerbank, per un valore di circa 40 euro. Sorpreso nel centro commerciale anche un 55enne di Bitonto che aveva ‘dimenticato’ di saldare il conto di 2 faretti del valore di 58 euro.

Nei guai anche un 23enne di Carmiano che aveva fatto spesa in un supermercato di Monteroni, anche lui senza passare dalla cassa per pagare i prodotti alimentari che aveva prelevato dagli scaffali. Stessa cosa ha fatto una 42enne di Muro Leccese, sorpresa all’interno di un supermercato, dopo aver oltrepassato le casse, con merce alimentare non pagata del valore di 38 euro.

G.K, 34enne, ha scelto un negozio nel centro di Lecce per impossessarsi di un profumo da donna del valore di 86 euro circa. Un 31enne, residente in provincia di Reggio Emilia, invece, si è impossessato di una confezione di accessori vari del valore complessivo di 88 euro. Anche lui ‘visitando’ un negozio di lecce.

Una 34enne, infine, è stata sorpresa in un negozio di accessori per la casa a Surbo mentre cercava di uscire, nascondendo la merce non pagata.

Altre persone sono finite nei guai. Chi per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli come un 46enne di Lecce, trovato con una tronchese. O ancora un 51enne di Frigole, volto già conosciuto alle forze dell’Ordine, finito nei guai per maltrattamento di animali e violazioni in materia di protezione della fauna. Aveva “costruito” una trappola per uccelli servendosi di 8 cardellini da richiamo e attrezzatura varia. La trappola è stata sottoposta a sequestro, mentre i cardellini sono stati affidati al museo faunistico di Calimera.

A Gallipoli…

I militari della Compagnia di Gallipoli e delle stazioni dipendenti hanno deferito, in stato di libertà 3 persone con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, un 31enne ivoriano, ma residente a Bari sorpreso mentre cedeva una dose di stupefacente (2 grammi circa di cocaina) ad un ventitreenne. Perquisito è stato trovato in possesso di ulteriori 12,5 grammi di analoga sostanza e della somma di euro 125 che sono stati sottoposti a sequestro.

Un 42enne senegalese residente a Mestre (in provincia di Venezia) e volto già noto alle forze dell’ordine è stato pizzicato a Baia Verde con due grammi di cocaina e 16 grammi di marijuana, tutto sottoposto sequestro.

Un 24enne senegalese senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, notando le divise, ha cercato di allontanarsi velocemente gettando, durante fuga, una confezione contenente 9 involucri di cocaina, (per un peso complessivo pari a 2,60 grammi) e 4 bustine piene di marijuana, per un peso complessivo pari a 9,40 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.