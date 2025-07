Sicurezza e Legalità nella stagione estiva, controlli dei Carabinieri nel Salento

La tutela della sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sono pilastri fondamentali dell’attività quotidiana dell’Arma dei Carabinieri. Questo impegno non si limita alla repressione dei reati, ma si estende a una costante azione preventiva e di prossimità sul territorio. Le recenti operazioni condotte nella provincia di Lecce ne sono una chiara dimostrazione, portando all’arresto di individui responsabili di gravi violazioni di legge e alla sanzione di comportamenti illeciti.

A Salice Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato un uomo che si era arbitrariamente allontanato da una comunità terapeutica dove si trovava in detenzione domiciliare dal 13 luglio. Grazie a un’attenta attività investigativa e al costante monitoraggio del territorio, i militari sono riusciti a individuarlo presso la sua abitazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato ricondotto nella comunità, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce.

Questo intervento evidenzia l’attenzione dei Carabinieri anche verso i soggetti coinvolti in percorsi alternativi di reinserimento. Il corretto svolgimento di queste misure è cruciale per la sicurezza della collettività, garantendo che le prescrizioni imposte siano rispettate e che il percorso di recupero sia efficace.

Un caso particolarmente delicato si è verificato a Lizzanello, dove i Carabinieri della Stazione locale, supportati dai colleghi di Cavallino e del Nucleo Radiomobile di Lecce, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo arrestato era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex convivente, ma la reiterazione delle sue condotte persecutorie ha reso necessario un aggravamento della misura da parte dell’Autorità Giudiziaria di Lecce. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, a Gallipoli, nell’ambito delle attività di prevenzione e presidio delle aree turistiche, i Carabinieri del NORM e della Stazione Carabinieri sono intervenuti al porticciolo del Canneto. Qui, hanno sanzionato due individui intenti a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’intervento, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 15 del Codice della Strada, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle micro-illegalità.

È fondamentale sottolineare che tutti i procedimenti citati si trovano nella fase preliminare. L’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti, in ossequio ai principi del giusto processo.