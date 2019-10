Maxi controllo dei Carabinieri della Compagnia di Maglie, nel mirino guida sotto l’effetto di droga e alcolici

Non solo la Compagnia di Lecce, ma anche quella di Maglie, ha dato vita a un maxi servizio straordinario di controllo del territorio allo scopo di prevenire e reprimere ogni tipologia di reato.

I militari magliesi, durante le verifiche hanno deferito in stato di libertà: T. M., nato Martano (le) cl. 1968, residente Carpignano Salentino. L’uomo, infatti, ha violato le prescrizioni imposte dalla misura alternativa alla detenzione in quanto è stato trovato fuori dal proprio domicilio in compagnia di altra persona: C. A., nato Poggiardo, 19enne, residente a Muro Leccese, in quanto sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso, occultato all’interno del proprio veicolo, di un coltello di cui non ha dato giustificazione; C. F., nato Zollino 23enne, residente a Soleto perchè sorpreso alla guida della propria autovettura con la targa anteriore contraffatta. Il mezzo è stato sequestrato.

Denunce per guida in stato di ebrezza alcolica

Sempre nell’ambito della stessa attività i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza: E. L., nato Poggiardo 30enne, ivi residente per un tasso pari a 1,19 g/l.; M. P. A., nato a Cavallino 55enne, residente a Minervino di Lecce, per un tasso pari a 0, 98 g/l.; M. A., nato Lecce cl. 1994, residente a Cursi con tasso pari a 1,19 g/l.; C. G., nata in Svizzera 23enne, residente a Cursi, trovata alla guida di veicolo con tasso pari a 0,98 g/l.; D. R.g., nato a Lecce 41enne, residente a Surbo, con tasso pari a 1,05 g/l.; P. S., nato Lecce 25enne, ivi residente, con tasso pari a 1,35 g/l. e V. C., nato Maglie (le) 20enne, residente a Cannole con tasso pari a 1,33 g/l.

Denunce per guida sotto l’influenza di stupefacenti

Anche la guida sotto l’effetto di droga è stata punita dai militari che hanno denunciato: F. V., nato Nato a Mola di Bari 36enne, residente Giurdignano (le); R. M., nato a Poggiardo 19enne, ivi residente; B. M., nato a Galatina 33enne, ivi residente; G. M., nato a Galatina 27enne, ivi residente; S. D., nato a Galatina 16enne, residente a Corigliano d’Otranto; A. R. S., nato a Poggiardo, 19enne, residente a Maglie e P. E., nata a Gagliano del Capo 26enne, residente a Castrignano del Capo.

Queste persone a seguito del controllo, sono stati trovati alla guida dei veicoli in evidente stato alterazione psicofisica. Sottoposti ad accertamenti sanitari sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono stati denuncianti non solo per guida sotto l’effetto di droga, ma anche per essersi rifiutati di sottoporsi all’accertamento sanitario: P. M. nato a Galatina 41enne, residente a Melendugno; C. C., nato a Poggiardo 36enne, ivi residente; D. P. A., nato a maglie 46enne, residente a Martano e D. G. P., nato a Poggiardo 48enne, residente a Sanarica

Inoltre, sempre nell’ambito della stessa verifica quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.