Summer storm, i controlli dei Carabinieri nella notte terminano con 2 arresti e 16 denunce

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente». Questa l’accusa contestata a due ragazzi campani che ha fatto scattare l’arresto in fragranza di reato. A finire nei guai sono un 24enne della provincia di Caserta e una 17enne di Napoli, incensurata, sorpresi a Santa Cesarea Terme con 117 pastiglie di Mdma e 35 grammi di hashish.

I due arresti rientrano nel bilancio dei controlli dei Carabinieri del Norm della compagnia di Maglie che, con il prezioso aiuto dei militari delle stazioni di Poggiardo, Maglie, Otranto e Martano hanno acceso i riflettori sul territorio di competenza, con un occhio di riguardo ai luoghi della movida.

16 le denunce complessive una volta conclusa l’operazione chiamata «Summer Storm».

Due giovani sono stati deferiti in stato di libertà: un 37enne perché sorpreso in possesso di un manganello lungo 45 centimetri, un 36enne, invece, perché è stato trovato alla guida di un’auto sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata allo stesso.

Sette persone dai 19 ai 61 anni sono state deferite in stato di liberta per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida, Due, invece, hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare se avessero assunto droghe, uno – un 45enne – è stato trovato anche con 3,5 grammi di cocaina.

Tre sono stati deferiti in stato di liberta per guida sotto influenza di alcool, con conseguente ritiro della patente di guida. Due per essersi rifiutati di sottoporsi ai test, anche per loro con conseguente ritiro della patente.

Gli uomini in divisa hanno contestato, anche, sanzioni amministrative per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti nei confronti di 16 persone.

Nel corso del servizio sono sono stati impiegati 40 militari e 20 mezzi, sono stati eseguiti controlli a 132 automezzi; 154 persone e un locale di pubblico ritrovo. Sono state elevate 57 contravvenzioni al c.d.s. e ritirate 12 patenti di guida.